【武漢肺炎】北京為何仍將美國專家拒之門外

就在新型冠狀病毒肺炎疫情還在持續發酵之際，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）對中國的防疫情況表示了失望。

庫德洛2月13日表示，在新型冠狀病毒疫情的問題上，我們對此刻中國還沒有接受派我們的美國疾病控制與預防中心（CDC）專家與世衛組織（WHO）人員一道前往的請求感到非常失望，而且中方信息缺乏透明度，對此美國感到失望。

也在同一日，CDC的官員梅索尼爾（Nancy Messonnier）也表示，中方還是沒有邀請疾控中心派專家隨世衛組織前往中國，對這次疫情的爆發進行調查。更有美國媒體爆料稱，此次前往北京的團隊專家大多都不是流行病專家，而是世衛組織在日內瓦日內瓦總部的人員。

此前世界衛生組織多次向中國表示，願意派遣團隊協助中國對抗新冠病的疫情，中國政府也在1月30日同意接受世衛組織的協助。來自世衛組織的15人先遣小組也在加拿大流行病學博士艾爾沃德（Bruce Aylward）的率領下於2月11日抵達北京。

值得注意的是，世衛組織在公布將派遣專家先遣隊前往中國調查疫情之初，美國衛生部已經積極向世衛組織推薦13位傳染病專家，希望能加入世衛團隊。但從庫德洛的「抱怨」來看，此次15人的團隊中並沒有美國專家。中國為何將美國專家拒之門外？

從目前來看，中國並沒有做出拒絕美國專家的表態，也沒有這樣做的理由。首先，中國官方一直表示歡迎美方團隊。中國外交部發言人華春瑩在2月3日例行記者會上就此問題對記者做出了回答。華春瑩表示，中國國家衛生健康委員會（簡稱中國衛健委）1月29日通過官方渠道答覆美方，歡迎美國加入世衛組織聯合專家組。當天美方即回覆表示感謝。1月31日，美方通過官方渠道告中國衛健委，美方已聯繫世衛組織總部，並向世衛組織提交了希望加入世衛組織聯合專家組的美國專家名單。

這說明中美雙方在疫情方面一直保持着聯繫。再加上，庫德洛2月7日也曾透露，中國國家主席習近平上週與美國總統特朗普通電話時，習近平向特朗普表示，中國將接受美國對控制病毒疫情的幫助。從習近平的表態到外交部和中國衛健委的發言，足以表明了中國官方願意接受美國團隊訪華的態度，並非如庫德洛所言將美國專家團拒之門外之意。

因此，此次WHO團隊沒有美國專家參與，極有可能是因為，此次艾爾沃德率領抵京的團隊僅為世衛組織考察組的「先遣小組」。從他們先到北京的地點看，其團隊的主要目的是與中國政府商議安排事項為主。據中國國家衛生健康委員會新聞發言人、宣傳司副司長米鋒就指出，世衛組織「先遣組」抵北京是與中方就考察組的具體安排進行討論。他還特別強調「中方歡迎包括美國在內的多國專家參加聯合專家的考察組」，相信經過各方共同商議、充分溝通後，將對考察組的在中國事宜做出合適的安排。

武漢金域醫學公司核酸檢測實驗室的工作人員2月13日在對病人樣本進行核酸檢測，新型冠狀病毒核酸的檢測結果是目前確診的重要參考。（新華社）

再看此次世衛組織帶隊的艾爾沃德。艾爾沃德是加拿大流行病學博士，在世衛組織任職約28年。他本人在免疫、傳染病控制和消滅小兒麻痺症方面工作了多年，更曾領導2,000多名成員應對伊波拉疫情，並為聯合國的伊波拉緊急響應計劃提供戰略及技術指導。

從艾爾沃德的履歷可以看出，他在抗擊傳染病疫情傳播和制定戰略計劃方面有着豐富的經驗。目前世衛組織剛剛收到中方的邀請，許多外國專家對此次疫情並未進行過實踐考察，此次艾爾沃德帶領的「先遣小組」 ，可說是在為接下來的醫療考察團隊打好前站，為考察組的到來做好準備。所以，此次美方專家沒有例入「先遣小組」，極有可能是與此次行程的目的不合適，而庫德洛以此批判中國將美方專家拒之門外，信息的透明度不高，顯得誇大了實情。

最後，也是最重要的一點，中美雙方極可能在「拒絕美國專家訪華」問題上出現了認知上的差異。

中方此前一直強調歡迎各國的專家加入世衛組織團隊進入中國協助疫情。換而言之，中方希望各國專家以世衛組織的名義參與此次的疫情考察，而非以單個國家的組織的身份進入中國考察。疫情發展至今，中國政府從還未單獨邀請某個國家的專家組訪問北京。

此前中國駐美國大使崔天凱2月9日在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時就指出，世衛組織作為全球最專業國際衛生機構的地位是受到普遍認可的，很多事情需要通過他們組織部署。他還透露，事實上不少美國專家以個人身份前往中國，一些美國公司也向中方提供了技術幫助，很多美國專家目前已經被列入世衛組織推薦的專家名單，我們正與世衛組織進行協調，相信美國專家很快就會去中國。

崔天凱的發言再一次說明，中方並沒有拒絕美方團隊的參與，而是希望美國以世衛組織渠道前往中國。中美之間在政府、疾控中心以及學術機構等層面上都保持着密切聯繫，並無不像外界所言將美國專家拒之門外。

而美國一直強調中方拒絕邀約，極有可能是美方比起加入世衛組織的團隊更想要以CDC組織團隊進入中國，參與防控疫情的工作，這顯然與中方對各國防疫和考察團隊的來訪安排存在分歧。再加上，美國CDC是該家的行政執法機構，又與美國國防部下屬機構美國陸軍傳染病醫學研究所（USAMRIID）有合作。這樣政治色彩濃厚的機構要進入中國，在人員排查上是有必要的。若此次中美角色互換，相信美國在審核如CDC如此機構時也會做出與中國同樣的選擇。