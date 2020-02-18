【武漢肺炎】隔離政策固有效　本土防控更重要

時至2月16日24時，內地針對新型冠狀病毒肺炎疫情推出的隔離措施已將近一個月，且愈發嚴格。當下，疫情依舊主要被控制在內地，中國之外的病死案例上升至三例（內地之外，港台各有一例），各國不必過分恐慌，卻也不應小覷。

如今，美國、日本、德國、越南、泰國、韓國已出現病毒人傳人的情況；新加坡政府因該國出現四例無法確認感染源的病例，於2月7日將疾病爆發應對系統（Dorscon）警戒級別提升至「橙色」第三級；緬甸目前仍缺乏檢測新型冠狀病毒試劑，需將樣本送至泰國化驗；美國疾病控制和預防中心（CDC）上周三（2月12日）表示，其已發至美國各州及30個國家的COVID-19病毒檢測試劑盒存在缺陷……

值得注意的是，與內地強制延期開工時間、落實交通管制，在社區、企業、公共場所進行人員排查，乃至落實小區封閉式管理等嚴格措施不同，世界其他國家除了在世界衞生組織將疫情定性為「國際公共衞生緊急事件」後採取部份針對與中國人員往來的航班限制、撤僑和往來人員隔離等防範措施，卻並未做好在國內採取嚴格防控措施的準備。

在一些國家，採取強制性社會管制措施容易被貼上侵犯人權或私隱的標籤，然而考慮到此次病毒傳染能力強過沙士（SARS），一旦在各國社區擴散，後果不堪設想。人命才是最大的人權，政府必須對何時採取何種措施做出準確評估，即使可能需要承受民眾的批評。可是，環顧當下各國政府，是否已準備好如中國一般落實嚴格的防控措施？又是否有能力這樣做？難免令人憂慮。

誠然，就數字而言，撇開湖北省內疫情密集爆發的特殊情況，此次病毒的死亡率並不算高，且並未在中國之外大範圍傳播，各國尚不需採取過激的應對措施。然而，人們顯然仍未完全了解此次病毒，仍未有意識加強管控疫情，各國政府必須做好最壞打算。限制與中國之間的人員接觸並不難，難在於各國國內落實防控措施，一旦疫情惡化，本土才是主戰場。

此次病毒的死亡率並不算高，且並未在中國之外大範圍傳播。（資料圖片／路透社）

因此，面對疫情，僅憑「堵」是不夠的。各國政府應設立緊急事態應對機制，確保必要物資的生產及調動渠道，盡最大可能降低內部人員流動，隔離確診/疑似病例，排查近距離接觸人群，並向社會釋放科學而公開的訊號；各國也應呼籲國民減少不必要的出行，加強衞生清潔意識，保持理性，以數字為依託，抵制誇大或扭曲疫情的不負責言論，並遵守政府疫情防控規定，眾志成城，打贏這場人類與病毒的戰役。

上文刊載於第201期《香港01》周報（2020年2月17日）《隔離政策固有效 本土防控更重要》。

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