【新冠肺炎】病毒不論貧窮富貴　更不識上帝真主

連日來，各國新冠病毒肺炎（COVID-19）每日新增確診病例已超過中國，且不斷上升。按累計確診（包含死亡及治癒）病例計算，截至3月2日12時，確診病例最高的國家分別為：韓國4,212例，意大利1,694例，伊朗978例，日本257例（另有「鑽石公主」號705例），法國130例，德國130例，美國89例。

冰島、愛爾蘭、盧森堡、捷克等歐洲國家，卡塔爾、巴林、以色列、科威特等中東國家，埃及、尼日利亞、阿爾及利亞等非洲國家，巴西等拉美洲國家亦相繼出現首個確診病例。即便是孤懸於大西洋的西班牙屬地特內里費島，亦出現案例。病毒蔓延的範圍已經遍及除南極洲之外所有大洲。

病毒不分國界。世界衛生組織（WHO）要求世界各國做好迎接疫情的準備。美國直接警告說，疫情全球大爆發已「難以避免」，只是遲早問題。億萬富翁、微軟聯合創始人比爾・蓋茨（Bill Gates）在《新英格蘭醫學雜誌》發文稱，新冠肺炎可能是「百年一遇的大流行病」。

特朗普2月29日就新冠肺炎疫情召開記者會。（AP）

病毒不辨貧窮和富貴。繼伊朗衛生部副部長哈里齊（Iraj Harirchi）、伊朗議會國家安全委員會主席宗努爾（Mojtaba Zonnour）宣布確診感染新冠肺炎，2月27日伊朗負責女性和家庭事務的副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）確診感染新冠病毒，伊朗駐梵蒂岡前大使霍斯羅沙希（Hadi Khosroshahi）確認已因新冠肺炎去世。

在中國內地，感染新冠肺炎有普通民眾，也有醫護人員（被譽為疫情吹哨人的李文亮是一名眼科醫生），官員（湖北武漢市民族宗教事務委員會原主任、正局級官員王獻良，因感染新冠肺炎去世），有德高望重的學者（湖北武昌醫院院長劉智明、武漢知名移植專家林正斌感染新冠肺炎去世）。

病毒亦不識種族和信仰。信奉伊斯蘭教的沙特2月27日宣布暫停允許外國朝聖者進入伊斯蘭教聖地麥加朝覲。這一史無前例的禁令在1918年大流感時期也沒有出現。在確診人數已突破四千的韓國，當地天主教會16個教區已全部暫停彌撒，這在韓國天主教會236年曆史上尚屬首次。中國內地當局早已下令境內佛寺、教堂和清真寺在1月29日起關閉。

伊拉克當局在機場以及邊境口岸採取預防措施。（AP）

但就在人人自危，科學防控已經成為大部分人的共識時，仍然有一些出人意料的防疫言論。

2月22日，在韓國首爾集會上演講的新天地教會牧師公然宣稱，「室外並沒有感染新冠病毒的風險，哈利路亞」，甚至還說：「我們病死了也沒關係，我們是被天國收留了的人，有患病的人的話，主會給你們治好的。」新天地教會創始人李萬熙聲稱，「這次疾病是魔鬼為阻止新天地迅速成長挑起的」。韓國有福音派基督教的部分領袖還公開稱「確診患者都是不忠的信徒」，「戰勝新型冠狀病毒只能依靠上帝」。

在伊朗，有教士表示讀《古蘭經》可以抵禦病毒，有教士稱在聖陵朝拜可以治病，一名超市的管理人員解釋他自己不戴口罩的原因是「得不得病，全看真主的意思」。

印尼衛生部長普特蘭託（Terawan Agus Putranto）說，我們靠信仰防疫！印尼肯定沒有病毒入侵，因為有真主在庇佑着這個國家！「我們要感謝真主（We owe it to God）」。然而就在3月2日，印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）稱早前接到日本當局通知，指一名患病的日本人曾到印尼，事後馬上調查找出該日本人在印尼接觸過的人，今早進行測試後，證實來自首都雅加達以南德波（Depok）的2人確診。

馬來西亞伊斯蘭黨吉打州聯委會主席阿末耶於2020年2月5日發文告指出，中國爆發的新冠肺炎疫情或是真主阿拉所施予的報應。新加坡一名宗教老師阿都哈林（Abdul Al-Halim）曾於1月29日在社交網站貼文稱，新冠肺炎疫情是阿拉給予中國迫害維吾爾族穆斯林的報應。

教宗方濟各3月1日出席傳統佈道會時宣布，因患感冒自己將無法參加即將到來的傳統精神靜修周活動。這是方濟各自擔任羅馬教宗7年以來首次缺席該活動。（AP）

神庇佑不得病毒、神可以治好病毒，感染病毒是神的懲罰等言論絕對不是大部分人的共識。政府部長、牧師、委員會主席，這些人無可厚非是一些國家在一些領域的意見領袖，當這樣的言論能夠出現足以說明，戰勝疫情需要滌盪思想的病毒。

無論科學技術如何進步，人類之所知相對於自然所隱藏的奧秘都只是滄海一粟。但是在應對未知病毒帶來的威脅時，人類能夠做的莫過於在掌握病理病因、了解傳播規律的基礎上科學防控。

西方由四百年前持續至今的啟蒙運動，是由對科學的理性推崇引發，人類社會過去一百年的進步亦仰賴於科技革命。科學的精神已經深入人心。宗教與科學已經不是當年是與非的敵對關係，他們對世俗社會的影響已經能夠做到各有空間互不干預。在疫情的防控上，宗教絕對不應該站在科學防控的對立面。同樣宗教也不能成為一些國家不能科學應對疫情的擋箭牌。