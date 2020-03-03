【新冠肺炎】美國亦需繞開的五個防控缺陷

截至3月1日24時，美國共有89人確診新冠肺炎感染，其中華盛頓州有2位感染者死亡。與此同時，紐約州曼哈頓和佛州等人口聚焦之地也出現了首例感染病例。加州也在新增了5個病例。新冠肺炎疫情基本上已經呈現在美國全國蔓延的趨勢，並且給美國聯邦及地方政府帶來考驗，有可能給當權者帶來經濟和政治上的雙重衝擊。

在任何國家的疫情防控工作中，只要「政府」扮演更大角色，就總會有各種各樣的批評，美國也不例外。從美國政府應對疫情的方式方法，包括白宮如何佈局和對外輿論公關以及協調地方各州，都可看出，美國也無法繞開一些國家或政府在抗擊疫情時所面臨的各種質疑、問題或缺陷，主要體現在以下五個方面。

第一，管控輿論。未經白宮允許，不可擅自發布疫情信息。

特朗普（Donald Trump）政府一貫看重發布消息的「權威性」，對假新聞恨之入骨。肺炎疫情在美國出現蔓延的迹象後，特朗普也開始採取加緊對疫情輿論的管控。這樣做一方面是為了保持權威，另一方面也是和以往那樣防止「假新聞」傳播不利於自己的消息。

2020年3月1日，美國華盛頓州城市柯克蘭的醫護人員將將一名躺在擔架上的病人送上救護車。（Reuters）

特朗普結束印度訪問回國後便重新組建了疫情防控團隊，將領導防控工作的權柄由美國衛生及公共服務部（HHS）部長阿扎爾（Alex Azar）轉移給副總統彭斯（Mike Pence)，升級應對疫情的防控。而總體上發佈消息則由HHS下屬的美國疾病控制與預防中心（CDC）負責。

這一新團隊組建前，白宮就已經開始「控制」相關輿論。美國國立衛生研究院（NIH）過敏和傳染病研究所(NIAID)主任、美國疾控中心（CDC）頂級傳染病專家福西（Anthony S. Fauci）2月底接受美國有線電視新聞（CNN）採訪時曾提到，他收到了白宮的要求，在沒有得到白宮許可的情況下，不要發佈針對疫情發展的任何言論。

彭斯領導防控工作後，福西和其他一些傳染病領域的科學家和政府衛生官員再被要求：只有與副總統辦公室協調商議後才能發聲明或公開露面談論輿情相關話題。

第二，檢測效率低、延遲「確診」時間。

除了輿情的管控外，核酸試劑的檢測起初也是聯邦政府說了算，也就是統一由聯邦食品藥品監督管理局（FDA）授權。也就是說，某些州若要使用自己實驗室顏值的試劑盒，則需要FDA的批准。

2020年2月29日，美國西雅圖的衛生官員杜欽（Jeff Duchin）舉行新聞發佈會，介紹美國首例冠狀病毒死亡病例相關情況。（AP）

但這種要求大大降低了檢測的效率。一方面是美國核酸檢測試劑數量有限，且都由CDC負責向各州實驗室分發。另一方面，任何疑似病例的確診，最初都要由聯邦政府確認，也就是CDC的核實。

比如，加州索拉諾一居民確診，被認為是美國境內第一例社區傳播案例，不清楚被誰傳染。該患者於2月19日被轉移至醫院，醫療中心團隊懷疑是冠狀病毒病，並將樣本送至CDC檢測。CDC起初拒絕為該患者進行檢測，因為患者與典型症狀不完全吻合。最終CDC在2月23日對其樣本進行檢測，26日出具檢測結果確診。

也就是說這名患者是在等待4天后，才用上了核酸檢測試劑，再過3天后才確認結果呈陽性。由此可以看出美國在核酸檢測方面能力的不足。

不過，為了應對核酸檢測試劑的緊缺狀況，美國衛生部門批准部分私人試劑研發商參與核酸試劑的商業化生產。FDA也在考慮加快核酸試劑的審批流程。而為了加速確認病例，FDA也已允許一些實驗室利用他們研發的試劑盒進行快速檢測。目前大概有40個實驗室得到FDA授權。

第三，生產製造也難免存在缺陷。

核酸檢測試劑盒生產缺陷也是影響檢測效率的一個重要因素。CDC在今年1月份就宣布研發出試劑盒，並在2月初獲得授權，將試劑盒分發至50個州的公共衛生實驗室。但CDC在2月26日承認，其中大部分試劑盒存在缺陷，檢測結果不準確。

3月1日，HHS確認了這一缺陷的存在。FDA方面稱，稱經過和CDC的溝通與合作，發現一些缺陷是由於生產問題造成的，現已成立專門的調查組展開調查，以便找到問題源頭及解決方案。2月29日，鑑於這種缺陷的存在，紐約州州長庫默（Andre Cumo）決定，他的州立即啟用該州實驗室研發的檢測試劑盒，而且已經獲得FDA的批准。

第四，醫療用品缺貨、斷貨與搶購

美國衛生及公共服務部（HHS）部長阿扎爾一周前曾提到，美國需要約3億個N95口罩，但目前能供使用只有約3,000萬個。他認為中國控制着與口罩有關的「許多原材料以及生產能力」。比如美國兩家醫護用品製造商3M（3M Corp） 和霍尼韋爾 （Honeywell International Inc.）均將大量產能佈置在中國多年。

白宮可能考慮藉機把這類公司從中國召回美國，以便增加數十億的口罩產能。據英國路透社報道，為了更好地應對疫情在美國的集中爆發，特朗普政府正考慮啟用1950年在朝鮮戰爭爆發之初通過的《國防生產法案》（the Defense Production Act）來行使特別權力，以迅速擴大口罩、防護面罩、防護服等應對新冠病毒的國內產能。

另外，阿扎爾2月29日接受美國廣播公司（ABC）採訪時承認，美國現有7.5萬個可用的檢測試劑盒，計劃在下週大規模增加。

2020年2月28日，美國夏威夷衛生部建議居民購買14天的食物、水和其他生活必需品後，市民開始聚集前往超市購買生活用品。（Reuters）

雖然美國官方認為肺炎疫情在美國的感染率還比較低，但美國平民已經開始搶購相關貨物。美國國土安全部2月27日曾發佈指導，建議民眾儲備2周的水和食物、非處方藥物與營養補給品。

根據《華爾街日報》3月1日的報道，一些藥店的洗手液和酒精消毒液等已經被搶購一空。一些網上口罩銷售平台也處於斷貨狀態。而截止3月1日，美國CDC依然強調，公眾無需佩戴口罩，除非醫生建議這樣做。

第五，特朗普「個人表現」，和反對黨將疫情「政治化」。

無論特朗普政府如何抗擊疫情，特朗普本人的公信力和領導力是最受考驗的。但他個人化的表現，讓美國對外輿情有時顯得比較混亂。特朗普看待問題的視角從和幕僚存在差異，表態也多次和衛生官員不同。比如，疫情是否可控，掌控力度大小，特朗普總是以特有的樂觀態度回應外界，難免低估了疫情的擴散速度、高估了政府的應對準備。

加上疫情爆發於大選年，適逢美國初選，特朗普和民主黨對手為了自己選情，難免會將這場疫情進行政治化地操作。

民主黨黨內有人批評特朗普抗擊疫情遲緩，政府幕僚對相關信息一問三不知。但特朗普認為，這種批評都是民主黨彈劾「騙局」之後的又一場騙局，目的就是為了看到他應對疫情失敗。

2月28日，在南卡羅來納州的一場政治集會上，特朗普借疫情擴散將矛頭對準了民主黨，稱民主黨把疫情威脅「政治化」。剛剛贏得南卡州初選的前副總統拜登（Joe Biden）也不示弱。針對特朗普的這番言論，他3月1日接受媒體採訪時表示，特朗普總統這番言論非常危險，這樣說一點也不體面，有損美國在全世界面前的信譽。