【專家有話說】美國防疫：一場被政治化裹挾的非常規戰疫

在中國範圍內的疫情得以基本控制之際，全球疫情的蔓延與擴大化卻開始牽動人心，被網友稱為「中國上半場、全球下半場」。這其中，美國的防疫情況尤其引人關注。日前，01記者採訪政治觀察家龍安志（Laurence J. Brahm）。龍安志自1980年代初起便多年往返中美兩國，早在2001年出版過《中國的世紀》一書，認為中國在21世紀的強大程度將超乎世界多數人的想象。同年，龍安志還獲得了時任中國總理朱鎔基的接見。

01：就您在美國了解到的情況，究竟是怎樣的？雖然特朗普在全美確診人數突破2,000人之際終於宣布「全國緊急狀態」，但他同時也信心滿滿地說，面對肺炎疫情考驗能應對自如。但目前來看，美國的情況似乎不容樂觀。簡要談談您在美國的所見所聞。

龍安志：我回到美國的時候，是1月24日，也就是中國的春節，不少人還是很宗教主義和種族主義的，認為這是中國病毒，是中國製造，所以有不少反華的情緒。而美國的媒體，也不少偏見，覺得武漢被封城了，是戕害人權，類似集中營的想象都出來了。更有極端論調認為這是中國的「切爾諾貝爾核事故」，中國因為這次肺炎就要崩潰了，至少是經濟崩潰。

後來隨着武漢的疫情得到一步步控制，人們的想法改變了些，但偏見其實是不那麼容易徹底改過來的，只是相對不那麼激進了。為什麼美國民眾會認為中國政府做的過了？一個很關鍵的原因就是，不少人在政府的引導下認為這就是一個感冒，沒有必要那麼緊張。再加上一些政客也不斷淡化這個病毒的威脅和影響，人們也就不當作一回事。

現在疫情擴大了，尤其一些知名人士先後確診，譬如影星湯漢斯，大家開始警覺了，搶購物資等事情也就隨之而來了。再看政府層面，早已經開始變得政治化了，不管是民主黨還是共和黨，似乎都在利用這次疫情來尋求政治目的。所以，很多問題上，各說各話，特朗普的表態也是說變就變。

龍安志（Laurence J. Brahm）長期居住於中國、美國、尼泊爾。（香港01）

01：如您所說，在中國防疫最為緊張之際，美國媒體給出了很多標籤化的蓋棺定論，譬如認為這次的病毒是「中國製造」，《華爾街日報》還因為「亞洲病夫」一說掀起了一場外交戰。中國的很多做法，也被西方輿論批評為侵犯人權，不夠民主。當下疫情對西方來說，意味着什麼？以往東方主義的想象，有沒有可能被打破甚至是瓦解？

龍安志：什麼是人權？在這場疫情面前，最大的人權就是保護人的生命。中國用那些非常嚴格的手段，為的就是控制病毒擴散蔓延，為的就是保護人的生命。中國人常講，人命關天，這就是人權。那些拿着人權說事的人，口中說着人權、民主，但實際上是怎麼做的呢？譬如瑞典，已經停止統計新冠肺炎確診數字了，這是什麼人權？講笑。再看英國提出的「群體免疫」概念，被罵得很慘。民主、人權不是靠講出來的，取決於具體做了什麼，實踐了什麼。通過這一次肺炎，人們至少應該破除以往的迷思。

但話說回來，能不能真的因此打破西方的東方主義想象，我覺得很難。從《華爾街日報》的風波就不難看出來，西方世界對發展中國家或者一個非白人世界，還是抱持着很殖民主義的思維方式。

而且更進一步來看，很多人輕易說出「中國崩潰」，也是對中國過去幾十年的變化不了解，還是在按照以往的框和鏡像來看中國。也因為這樣，當中國集中力量防疫的時候，很多媒體和智庫根本沒去真正了解中國做了什麼，也不去了解這個病毒，上來就是批評。反正高舉着自由、民主、人權這些大旗，總歸是沒錯的，是政治正確的。如果一開始不是偏見，不是盲目的批評，而是科學地面對病毒，傾聽中國的防疫經驗和教訓，美國是可以有很多預防措施的，不至於到今天這樣。

01：美國當前最大的問題是什麼？有美國媒體近日報道了西雅圖傳染病專家海倫・Y・朱（Helen Y. Chu）無法推進病毒檢測的遭遇，批評政府在面對公共衛生事件時，未能及時做出靈活反應。這是不是現在最棘手的問題？

龍安志：最大的問題，就是不統一。不僅關於疫情本身的情況介紹信息不統一，而且怎麼解決也沒有一個統一的應對之策。目前各個州、各市、各單位，都在按照自己的方式來解決和應對，一些學校雖然停課了，但人們又都到邁阿密等地度假了，相當於又集中在一起。按照目前這樣的應對，要想很快控制疫情基本不可能，不會像中國那麼快。

01：特朗普日前在Twitter上批評了美國的CDC，稱「數十年來，美國疾控中心一直在審視、研究其檢測系統，卻什麼也沒做。在面對大規模流行病時，它一直反應不足，還慢。他們甚至還希望全球大流行永遠不發生。」美國CDC真的這麼糟糕嗎？美國的公共衛生防疫體系究竟如何？

龍安志：美國CDC這一次確實有很多力所不能及的，譬如經費和人員的問題，而且還要考慮經濟影響，但不至於像特朗普說的「什麼也沒做」。而說到美國公共衛生防疫體系，這一次也暴露出不少問題，譬如在疫情面前，很多事情不是在儘量往前推，反倒不斷在往後延，耽誤了太多時間，溝通、協調的成本太高。這是美國的官僚主義，同樣很嚴重。

所以，CDC批評美國聯邦政府沒有足夠的準備和撥款，反過來，特朗普也批評CDC，好像兩方面都很無辜，說到底是沒有人想負責。這就是我前面說的政治化，一切為了政權，一切都成了工具。現在不管是哪一方，亟需要回歸科學，最科學的辦法是怎麼樣的，各方都應該這麼做，都得配合起來，但現在看不到。

3月22日，特朗普在白宮舉行的一次新型冠狀病毒工作組簡報會上發表講話。（AP）

01：美國社會在疫情前期對此從上到下都不夠重視，會否因為對標的參照標準不一樣所導致的？美國習慣將之看做是流感，而中國大陸、台灣、香港等地區都從一開始便將之對標為SARS，所以也就產生了全然不同的應對？

龍安志：我沒有聽到美國任何一個醫生說這就是一個流感，都說這是比流感嚴重得多的肺炎，存在很大的危險。只是美國政治圈一直用流感來對標，一方面是為了避免社會恐慌，另一方面也是最關鍵的，就是政治目的。

01：您作為長期生活在中國的美國人，怎麼看中國這一次的防疫表現？雖然疫情控制住了，但這一次卻是暴露出來很多問題，包括公共衛生醫療方面的，官僚主義的。從您的角度看，與美國相比，中國防疫最突出的問題是什麼？

龍安志：我覺得最突出的，還是中國醫療體制的問題。過去幾十年，中國經濟快速發展，我自己也是在改革開放初期就來到中國，見證了中國如何通過一步步工業化走到今天。但與此同時，代價也是慘痛的，那就是環境問題，污染太嚴重。而且醫療領域的進步，一直沒能追上經濟增速，看病難、看病貴還一直困擾着很多人。包括很多醫生，工資和地位都很低，這在美國是不可想象的。下一步，中國可能需要在醫療衛生領域加大投入，從習近平幾次講話來看，這也是接下來改革的重點領域。