【約翰遜染病】群體免疫的現世報　勿再短痛變長痛

英國首相約翰遜（Boris Johnson）3月27日確認其新型冠狀病毒（SARS-COV-2）檢測結果呈陽性，感染新冠肺炎（COVID-19）。幾周前，全世界熱議的「群體免疫」（herd immunity）餘波未定，約翰遜便中招了。

可以說約翰遜為其此前的傲慢付出了代價，「群體免疫」也無人敢再重提，但與此同時必須要澄清的是，當輿論一邊倒地對約翰遜和其防疫思路予以批判，也應注意到，英國政府並非完全坐以待斃。譬如，約翰遜內閣第一時間就加緊重症監護病房資源的供給。事實上，唐寧街10號的潛在邏輯是：防止民眾當下因恐慌情緒而擠兌醫療體系，延長應對疫情的時間，等待輕症患者自愈，為重症病人的治療騰挪有限資源，降低死亡率。

但這套思路最大漏洞在於，隨着愈來愈多英國民眾呈現相關病症，社區感染成片出現，當確診人數過萬，社會恐慌自然就會蔓延，也自然會有更多人湧進醫院，即便醫療資源已然加強供給，也依舊難堪其重。「群體免疫」思路下的「延緩」政策也隨之前功盡棄。約翰遜政府設立了一個完美假設，但現實永遠不是完美的。

3月12日，瓦倫斯（右）在該記者會上提及的「群體免疫」引發巨大爭議。（Getty）

疫情至今仍在全世界肆虐，說明我們對疫情的了解還很不充分。以數據最豐富的中國疫情情況評估，重症率約為20%，若存在嚴重交叉感染的現象，部分地區重症率甚至可逼近30%。人們重症了就會去醫院。也就是說，縱使政府不做檢測，又或是因工具有限做不了大量檢測，令得確診人數維持在較低水平，醫院也會出現大量病徵嚴重的患者，死亡人數也會不斷增加。

查理斯王子、約翰遜首相、衛生大臣，一眾理應受到最嚴密防疫措施保護的政要相繼確診，社會怎能不恐慌？遑論還有那麼多有症狀卻無法接受檢測的人存在？

其實，約翰遜政府應對措施緩慢，這其中更深層次的問題在於「小政府」。在民眾沒有普遍意識到疫情的嚴重性，社會缺乏防疫共識的情況下，民選政府自然會對採取強制性措施有所顧慮，擔心侵犯到選民的眼前利益，擔心被民意所吞噬。所以，當法國宣布進入「戰爭狀態」，英國也僅是加強部分措施，依然沒有提到任何英國輿論已經呼籲再三的封鎖政策，譬如強制關閉公共場所、取消集會、關閉學校……

而且，進一步說，政府與主導輿論的媒體互不相干，決策者無法藉媒體宣導凝聚輿論共識，只能等待「合適的時機」，即只有在大多數民眾要求下，政府才有可能採取全民禁足式的強力措施。所以，一直等到3月20日，英國政府才正式下令，即刻關閉全國所有酒吧、餐廳、咖啡廳，明天不得開門營業。

這是「小政府」的心結，美其名曰之「無為」，實則卻是無能為力。

▼疫情下的英國

+ 19 + 18 + 17

而明明能發揮更大警示作用的西方媒體，在前期卻一直盯着中國、伊朗、韓國等地的疫情慘狀，指責這些政府在疫情初期無所作為，可是對於本國有過之而無不及的情況，卻沒有對茫然無知的民眾展開大力呼籲。很多歐美民眾抱有「死亡率不高」、「只對老年人有危險」、「比流感死亡率高不了多少」的錯誤心態，普遍盲目樂觀。結果疫情真正來臨之時，都沒有做好準備。

民眾的恐慌情緒會使政府維持正常經濟狀態的初衷落空。事實證明，在抗疫攻堅這個階段，那些想要經濟和防疫兩者兼得的政府，都先後令本國遭受巨大災難。這也更加說明，在面臨疫情這種重大挑戰時，政府必須打破「小政府」心態，擔當強有力的角色。

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不僅是英國，歐洲各國確診病例不斷激增，防疫策略被迫升級，很多國家原有的「延緩傳播，自然免疫」策略都正在向「消滅病毒，等待疫苗」的方向轉變。面臨現實，當時批評中國封城等措施侵犯人權的歐洲各國，也都在相繼採取類似措施，對社會活動按下暫停鍵。區別在於，中國是長痛不如短痛，歐洲卻是短痛變成了長痛。

最後，希望染病的約翰遜有驚無險，儘快恢復。剛經歷了脫歐的英國本還在陣痛中，而眼下抗疫還在戰鬥關鍵期，從積極的視角來看，英國政府宣布了一系列新的財政舉措，對英國來說也是歷史性的，包括政府介入企業支付工資等行為，無疑於高調宣布自己暫別資本主義，準備與病毒死戰到底。

回望約翰遜近幾年的政治決定，能夠贏得選舉而又做到了順利脫歐的他，自有其過人之處，絕不可能似網絡上所調侃的那般愚昧。相比大多數國家，英國的最終情況應該不會太差。最後，希望這不僅是一個祝願與期許。