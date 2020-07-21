印度首富推國產5G　四層操作下的敏銳決措

印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）旗下信實集團下屬「JIO電訊」（JIO Platform）近期宣布研發的5G網絡進程，激活了各界關注。而這一新聞所引發的印度愛國主義，所關乎的印度研發能力，乃至印度企業吸納美國資本的層層操作，皆同樣值得注意。

按照印度報業托拉斯（PTI）15日時披露的消息，JIO電訊已擁有了自主的5G方案，它意味着印度已經擁有5G技術，這無疑是莫迪政府「印度自力更生」（Atmanirbhar Bharat）倡議的一大成果。這是安巴尼在5G話題維度的第一層操作。

然而，正如法新社、《德干紀事報》等媒體所報，JIO電訊其實只是「正在研發5G電訊解決方案」。就「解決方案」本身而言，它是一個精妙的託詞。這是安巴尼在宣傳上的第二層操作。

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事實上，安巴尼的操作是從不同供應商購買本地生產的設備，並自行調試整合，符合「100%基於本土技術」的口號，但JIO電訊本身自2016年建立至今，並沒有什麼突出的專利研發成果。

對此，《印度教徒報》已不無嘲諷地認為安巴尼老闆的發言甚為荒謬（outlandish）：他強調JIO電訊不僅「從頭開始創建了完整的5G解決方案」，還聲稱這將是「100%基於本土技術和解決方案」的項目，但華為、中興等中國通信巨頭在印度的通訊設備工廠在2019年就已啟用，這些設備其實也可被稱作「印度製造」，且也早已被印方接受。

這是安巴尼在技術虛實的第三層套路。

JIO手機價格低廉，內置「KaiOS」系統，該系統內置了Whatsapp、Youtube等常用軟件，基本上滿足了印度普通民眾的溝通、娛樂需求。但外界也有觀點認為，該機實為功能機，而非智能手機，它直接反映了印度數億民眾消費能力的低下。（JIO官網）

目前，印度最大的兩家電訊供應商JIO和印度電訊都是美國主導的O-RAN（開放式無線電接入網）聯盟成員。除去加入O-RAN聯盟之外，信實集團還是印度罕見的拒絕「中國製造」的大企業。

在7月15日的最新虛擬股東大會上，安巴尼多次強調了其「不用華為」的屬性：他強調JIO的端到端技術可以從印度試點，並推廣到全球，可他誇耀的核心還是信實集團旗下的JIO不用華為設備，是「全世界都在尋找的乾淨的電訊運營商」。

印度《前線》（Frontline）雜誌尖鋭地指出，在是次會議上，安巴尼終究沒有提到印度未來5G佈局的具體規劃。安巴尼在演講中適當地添加了一些時興的流行詞，如人工智能、大數據分析、雲計算、區塊鏈等，但信實集團與JIO電訊的5G網絡至今仍未建立。因此，印度的5G恐怕至今仍只是個問號。

當外界關心印度5G的具體技術水平時，安巴尼的這一番操作卻讓人看清，原來這更像是政治站隊和吸納資本的第四層操作。

2016年，穆克什依靠JIO手機及其配套網絡一舉擊敗了其兄弟的產業，即只能提供基本2G、3G服務的信實電訊，後者在2020年被穆克什與海外買家聯手收購。（路透社）

安巴尼「不用華為」的表態很快得到了美國國務卿蓬佩奧（Mike Pempeo）的讚賞，美國聯邦通信委員會（FCC）主席帕伊（Ajit Pai）也在6月末誇獎了JIO的這一傾向。政府的背書，也令美國企業可以放心投資。

目前，Google、Facebook、高通（Qualcomm）等美國企業皆悉數注資JIO電訊，Facebook和Google分別注資57億美元和45億美元，分別購買了該公司10%和7%的股份。Google還稱未來要繼續在印度投資100億美元。

安巴尼能成為亞洲首富，無疑有着聰慧的政治敏銳度。

信實集團對中國與華為的「排斥」態度，讓以蓬佩奧為代表的華盛頓高官們頗為滿意。（美聯社）

不過，在美國資本和技術注入之後，印度的5G道路還有最後一層操作要完成，也即具體技術的最終實施。以斯里達爾（V.Sridhar）為代表的一些印度財經界分析人士已經基本估出了JIO電訊未來可能構建的5G網絡的成色。

由於O-RAN聯盟力推的「開放性5G」可以模擬實現5G線路的部分功能，該聯盟下的威訊通訊（Verizon Communications）等美國企業也有了「即便不能馬上全面部署5G，但也可以提供類似於5G的網絡性能」的處理方式，未來一年間在設備上不能馬上更新的JIO電訊想必也會選擇「盟友」的方案。而這可能也將是印度「5G」的最終結局。