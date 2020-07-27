【專家有話說】北京學者：中美關係進入「全面對立」階段

7月27日，美國駐成都領事館即將關閉。 當前局勢，中美已然拉開在外交領域的新一輪對抗。如何理解中國採取的反制手段，未來中美局勢還將存在哪些變故，圍繞以上問題，《香港01》特約記者、《世界觀》總編輯李翔採訪了外交專家，中國外交學院戰略與和平研究中心主任蘇浩教授。他認為這是自中美國建交以來，前所未有的外交打擊事件。

美國從政治上，特別是在意識形態上，對中國採取全面的壓制；在經濟上，發動貿易戰；在科技上，對華為發難變相對中國施壓；在教育方面，對中國的留學生在採取一系列措施，阻止中美間的學者進行交流等等。蘇浩說：「這個事件的爆發，是美國政府近一段時間以來，對中國全面遏制系列組合拳中新的一拳，也就是在外交層面進行打壓。」

常年從事外交教學工作的蘇浩分析指出：「外交是兩國間關係中具有象徵性的指標，它是兩國在國際關係基本準則前提之下，維持正常關係的平台。國家之間除非出現嚴重對抗，甚至戰爭行為，才會在外交上採取以上措施。 」

這一次美國對中國採取外交層面的舉措，應該說是非常殘酷也非常奇怪的。首先「殘酷」是指這次美國要求關閉中國駐侯斯頓領事館，這是對外交人員採取的明確帶有侮辱性的制裁措施。而「奇怪」是指按照國際慣例，這種制裁一定需要對方有嚴重的行動，才會採取這種措施進行懲罰。

但是中美到目前為止，雖然美方有大量對中國的批評，但並沒有明顯的案例和證據證明中國嚴重損害了美國的國家安全，也可以說美國沒有直接的、充分且有力的證據支撐這種行動。所以唯一的解釋就是，這是美國有意識的，單方面惡化中美關係的舉動。這隻能是一種無理，甚至某種程度上說，是一種單方面敵對性行動。

關閉中國駐侯斯頓總領事館，美國方面給出的解釋僅僅是「間諜」指控及「保護美國公民的信息安全」。（AP）

中國的反制措施原則：對等

蘇浩表示，中國在美國有5個領事館，但美國在中國有6個領事館，中國內地5個，香港1個。因為歷史原因，香港回歸之前，美國就設立了領事館，內地出於一國兩制的對港政策，也保留了美國在香港回歸就設立的領事館。

這就導致現實上中美兩國在領事關係上，至少在領事館的建設上是不對等的。當然，當下是從中國大陸內部的5個領事館和美國的5個領事館對等的狀況來分析的。

由於美國撤銷了對中國駐侯斯頓領事館的許可，中國按照外交對等的原則撤銷美國駐成都總領事館的許可，也是遵循國際關係的基本規範，這完全無可非議。

為什麼選擇成都？有禮、有利且有節

蘇浩繼續分析，美國在中國的領事館，有沿海和內地兩種類型，沿海是廣州和上海。 內地的是武漢、瀋陽和成都。美國駐成都的總領事館是在中國內陸最深的地區，負責中國西部區域的美國領事業務。從對等角度來看，和中國在侯斯頓領事館的位置差不多，都在南邊。

另外，美國駐成都總領事館的領事業務相對少一些，因此中國撤銷美國駐成都的領事館，既是出於對等原則，還避免了反制手段過於激烈對抗。所以說選擇關閉成都領事館，體現出中國有理、有利、有節的原則。

中美關係的未來：進入新一輪博弈 還會進一步惡化

蘇浩認為，美方的行動不會停止，相比之前中美間的摩擦，中美已經進入了新一輪博弈。美國還會有一系列對抗中國的行動，可以預見中美關係的進一步下滑。

特朗普謀取「大選利益」會不擇手段，兩國外交關係最嚴重的狀況是外交關係破裂，也就是斷交。斷交在以往是兩國處於敵對，甚至戰爭狀態才會採取的行動。

目前看來不能排除特朗普走極端的可能性。特朗普是一位非理性政客，為了自身的利益，把中國當作所謂的「敵人」進行壓制，一方面提升他在國內的人氣，樹立一種所謂的反抗 「敵對國家」的英雄形象，而另一方面繼續為大選撈取政治資本。

從目前美國國內選情的來看，無論是民調，還是整體輿論，顯然是民主黨優於共和黨，拜登（Joe Biden）高於特朗普。對比2016年的數據，民主黨在部分搖擺州和原本是共和黨的「鐵鏽地帶」各州（主要由五大湖區各原工業城市群組成）逆轉了選情，獲得了較高的支持率。 這使得特朗普和共和黨產生了非常強烈的危機感。作為一個政治強人，他一定會想辦法要採取走極端的措施來挽回他的選情。

中國不與美國起舞 留有餘地 留下轉圜空間

從外交角度看，蘇浩認為，中國一直本着維護中美關係大局的戰略思維，並不希望中美關係完全對立。在處理中美關係時，中國方面一定程度上還是會留有餘地。尤其是現在美國正處於大選期間，很多行為都可以稱之為明顯的短視行為。

當前兩國輿論有兩種聲音，一種是希望特朗普連任，因為在這樣非理性政客領導下，美國會陷入非常大的不確定性，這有利於中國的發展。而另外一種聲音認為特朗普將中美關係搞爛，也許在大選之後民主黨上台，兩國關係會有恢復的空間。蘇浩並不認同這個看法，他認為中國不應該對此抱有幻想，無論特朗普上台，還是拜登上台，中美關係的對立，都將成為一種常態。