【專家有話說】阿聯酋以色列協議：拋棄巴勒斯坦的是民族主義

阿聯酋日前宣布將與以色列實現關係全面正常化，是為中東地緣政治的標誌性事件。 以色列與阿拉伯國家多年來相互敵視，阿拉伯國家更普遍將「以巴問題得到徹底和平解決」設置為與以色列建交的前提條件。如今阿聯酋率先與以色列關係正常化，將對以巴問題乃至整個中東和平進程產生重大影響。 《香港01》就相關問題採訪了中國西北大學中東研究所副教授王晉。本篇為第一篇（共兩篇）。

01：阿聯酋將是第三個與以色列建立外交關係的阿拉伯國家，更具有象徵意義的是，阿聯酋是第一個和以色列關係正常化的海灣國家。不少評論認為，中東地緣政治正在發生歷史性鉅變，你認同嗎？

王晉：確實是一個巨大的變化，它象徵着海灣國家對於巴以問題（巴勒斯坦與以色列）的姿態變化。之前阿拉伯國家的普遍態度是巴以和平最終實現以後，再跟以色列去談建立正常關係，這尤其體現在2005年時沙特代表海灣阿拉伯國家提出的中東和平倡議。

但是現在阿聯酋沒有等到巴以和平的實現，就直接先跟以色列關係正常化，所以它確實代表了中東地緣政治的鉅變。阿聯酋與以色列雙方簽署了關係正常化協議後，未來雙邊關係肯定會不斷加深，這也是一個重大變化。

01：後續會有更多海灣國家與以色列建交嗎？

王晉：後續與以色列關係正常化的海灣阿拉伯國家會有很多，我覺得下一個可能就是巴林。

今年年初美國總統特朗普（Donald Trump）發佈中東「世紀協定」方案的時候，在場的兩個阿拉伯國家代表一個是阿聯酋，另一個就是巴林。而且特朗普的女婿、白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）去年給出的那個五十多頁版本的「世紀協定」草案，就是在巴林「和平促繁榮」（peace to prosperity）峰會上發佈。

所以巴林對於同以色列關係正常化也持認可態度。阿聯酋應該是「投石問路」，後面巴林很可能會跟進。

01：如果能廣泛與曾經「反以色列」最為堅決的海灣阿拉伯世界改善關係，以色列是否是阿聯酋協議事件的最大贏家？

王晉：以色列肯定是最大贏家。與阿拉伯國家關係正常化是以色列一直以來的願望，特別是今後在巴以問題上，以色列也不會有太多的顧慮與羈絆，因為就主要相關當事方來說，埃及和約旦採取旁觀態度，美國採取縱容以色列的態度，現在以阿聯酋為代表的海灣阿拉伯國家開始轉為默許的態度，也就是說涉及巴以問題主要力量都已經向「接受現狀」傾斜。

長期以來，巴以問題的核心原則就是「領土換和平」，即以色列讓出一些領土，用以在未來給巴勒斯坦建國，等巴勒斯坦獲得這些領土並獨立建國之後，所有阿拉伯國家和以色列實現和平相處。

現在阿聯酋率先與以色列關係正常化，相當於這個原則基本被拋棄，大家已經尊重以色列的存在，尊重以色列在約旦河西岸和東耶路撒冷的軍事佔領，或者說這種長期的猶太定居點的存在。這是一種趨勢的變化，大家在尊重現實。

01：在阿聯酋協議中，以色列承諾將暫停吞併部分約旦河西岸土地，這被阿聯酋視為重大外交成就，但以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表態說只是「暫停」（而已），這是否為以巴問題乃至中東和平進程又埋下了隱患？

王晉：內塔尼亞胡肯定還是會繼續推進約旦河西岸的吞併計劃。阿聯酋協議中確實包含了要求以色列暫停吞併計劃，但這並不是一個事實上的強制性前提，更多的是表達阿聯酋「還很在意巴以問題」的姿態。

其實阿聯酋與以色列之間的和平協議已經簽訂了，已經實現雙邊關係正常化，可能很快就會互設使館互派大使。在這樣的背景下，已經不存在用所謂的「建交籌碼」對以色列在領土問題上施壓，所以說這只是一個姿態性的表達。

從國內政治的角度來說，未來以色列肯定還是要去繼續推進約旦河西岸的吞併計劃。

01：有觀點認為，阿拉伯世界內部遜尼派與什葉派矛盾激化，以色列近幾年也尤為敵視伊朗，此番與阿聯酋修好也有「敵人的敵人就是朋友」的考量，你怎麼看？

王晉：伊朗的因素肯定存在。很多人不太能夠理解這個問題，其實在阿拉伯世界，尤其是海灣阿拉伯國家，對於伊朗的恐懼是非常大的。

你想象一下，就在這群阿拉伯國家旁邊，有一個非阿拉伯人的、由波斯人組建的國家，它信仰的伊斯蘭宗教派系和其他阿拉伯國家完全不一樣，而且其宗教意識形態的敘述話語體系，是要推翻其它阿拉伯國家，因為在伊朗看來，這些海灣阿拉伯國家是王國政權，不符合伊斯蘭教義，是「非法」的、需要推翻的。

在這樣的背景下，你可以想象這種恐懼感有多麼大。而且這個國家（伊朗）發展核武器，又有很強的軍事能力，特別是有很強的地區戰略導彈能力，在很多地區事務上都有很大的話語權。

所以說，絕大部分阿拉伯國家是很擔心伊朗的，伊朗近些年實力擴張也確實很厲害。在這樣的背景下，（阿拉伯國家）當然要選擇和以色列合作，去制衡伊朗帶來的威脅。

很多評論者認為，海灣國家主動與以色列修好，有「意在伊朗」的考量。（Reuters）

01：伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）近日發表講話，言辭激烈地譴責阿聯酋「犯下了巨大的錯誤」，稱其「背叛了巴勒斯坦人民和穆斯林同胞的意志」。目前的形勢對於伊朗來說意味着什麼？

王晉：伊朗很清楚，阿聯酋協議之後，這些海灣阿拉伯國家會相繼和以色列形成某種同盟，共同對付伊朗，這是必然的。所以說伊朗肯定要大力反對這個問題。

01：阿聯酋協議的出現，會讓巴勒斯坦感覺被兄弟國家出賣，但又無力改變自己被進一步被邊緣化的命運。以色列和巴勒斯坦衝突的熱點效應將會逐步消失嗎？

王晉：巴以問題的熱點效應肯定會消失，在某種程度上巴以問題事實上已經不存在了。

巴以問題的根源很大程度上和泛阿拉伯主義，或者說泛伊斯蘭主義的情結聯繫在一起，即「我們都是阿拉伯人，有個小兄弟在以色列那裏受欺負，我們要幫他恢復故土」。但是隨着時代的發展，現在執掌阿拉伯國家的這些領導人，比如阿聯酋阿布扎比王儲穆罕默德（Mohammed bin Zayed），與上世紀50年代出生或成長起來的那一批政治領導人，在世界觀與政治觀點上已經完全不一樣了。

現在這批阿拉伯國家領導人年輕的比較多，和世界上很多「八零後」、「九零後」比較類似，會認為「我們的國家是我們自己的，為何要管他們的事」。所以說巴以問題的地位肯定是在下降的。

01：巴以問題不再是中東和平進程的核心問題，這似乎印證了你曾說過的「民族主義才是中東世界發展的歷史趨勢」。

王晉：這是我一直以來的觀點。哈貝馬斯（Jürgen Habermas）很早就說過，20世紀的幾大意識形態，最終勝利者就是民族主義，其它意識形態都會被打垮，只有民族主義這個意識形態是最鮮活的，或者說最有力量的。

巴以問題就是這個理論的縮影，巴勒斯坦老是想依靠阿拉伯世界的聲援力量，但隨着時間慢慢推移，每個國家都會形成自己的利益和觀點，不同的利益關係就會出現分歧，再加上受到其他不同事物的影響，依靠某種共識去解決巴以問題會變得越來越不可能。中東國家由民族主義主導的趨勢是必然的。