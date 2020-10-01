「想富，就裝富」：特朗普避稅風波背後的秘密

引用紐約大學法學院一位稅務教授對最近特朗普稅務政聞的評論：在此時中，「稅務只是（這宗醜聞中）最小的一塊」。 《紐約時報》對特朗普稅務問題的最重要揭露，不是總統交的稅有多少，而是他的業務的虧損有多大。

The Fake News Media, just like Election time 2016, is bringing up my Taxes & all sorts of other nonsense with illegally obtained information & only bad intent. I paid many millions of dollars in taxes but was entitled, like everyone else, to depreciation & tax credits..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2020年9月28日

特朗普以「億萬富豪總統」（the Billionaire President）自居，並聲稱自己有獨特的能力帶領美國走向經濟成功。這為他贏得了支持者的持久擁戴，但如果他在大選前幾周失去這個精明商人的形象，將是一個巨大的打擊。

美國總統「招搖撞騙 」？

《紐時》的報道顯示，特朗普申報的大部分財富並不是因為他是一個好商人而賺的，而是因為他假裝是一個好商人而賺的：特朗普過去20年的大部分財富來自他扮演主角的大熱真人騷節目《飛黃騰達》（The Apprentice）。

這不僅僅是因為這個節目從2000年到2018年為他贏得了1.973億美元。同時，這個節目也讓他能夠通過世界各地的代言和授權交易賺取更多的錢，讓其他人「買取」他的名字和富豪高管形象。從2000年到2018年，這些交易一共為他賺了2.3億美元。

在同一時期，特朗普還通過投資賺取了1.787億美元，但這幾乎完全被他自己的公司在同期積累的虧損所抵銷：雖然特朗普組織（Trump Organisation）其中一些公司均年賺了幾百萬美元，但加起來他的公司讓特朗普損失了1.745億美元。

特朗普在《飛黃騰達》中扮演的角色使他在美國人心目中成為「偉大商人」，但這實際上是唯一能使他的財務狀況免於災難的出路。特朗普生意中最成功的部分是他的個人品牌，而不是他管理公司的技巧。

特朗普不僅在財務上依賴自身形象，而甚至可能是他競選總統的主要原因。《紐時》記者在報道中指出，2015年，特朗普急需提升自己的形象。雖然記者獲得的文件並不能證明特朗普參加2016年的總統競選是為了加強個人品牌，但記者指出「時機吻合」(the timing is consistent)。特朗普宣佈參加競選的同時《飛黃騰達》和授權的收益正在枯竭。

特朗普2016年的總統競選本身可能就是為了重振最終為他贏得了數百萬美國人喜愛的個人品牌。「避稅」風波後的今天，這個品牌正受到攻擊。不出所料，特朗普對此多番作出否定，以維護自身的形象。

.....Also, if you look at the extraordinary assets owned by me, which the Fake News hasn’t, I am extremely under leveraged - I have very little debt compared to the value of assets. Much of this information is already on file, but I have long said that I may release.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2020年9月28日

特朗普將失去什麼？

當然，《紐時》報道的發表時機也甚為「巧合」，此離大選日只得數周，而且距離第一次總統辯論只有兩天。

報道發佈的第二天，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）已經發佈了一段視頻，指出特朗普總統繳納的所得稅比普通美國人少。他的團隊甚至創建一個網頁，讓美國人可以去計算2017年他們比特朗普多交了多少稅。

在周二（9月29日）的第一場總統辯論中，拜登用了「只繳納750美元的稅務」的說法來對付特朗普，暗示總統並不真正關心普通美國人在疫情中的困難。辯論結束，後拜登被引用最多的一句話是緊接着批評特朗普因為能避稅自稱「聰明」，稱特朗普反而是「美國有史以來最糟糕的總統」（the worst president America's ever had）。

同時，由於經濟危機籠罩着美國的前途，特朗普必須在大選前表現出經濟上的自信。然而，由於巨額債務和商業損失的指控，他將很難讓美國人（至少是那些尚未對他「絕對忠誠」的選民）相信他的商業頭腦能將他們從危機中拯救出來。

有些稅務專家指出，特朗普公司的虧損可能被他的會計師誇大了，以減少稅收。特朗普的財務狀況可能並不像他的納稅申報表所描述的那樣糟糕。

Teachers paid $7,239

Firefighters paid $5,283

Nurses paid $10,216



Donald Trump paid $750 pic.twitter.com/5YE1cbYsBN — Team Joe (Text JOE to 30330) (@TeamJoe) 2020年9月28日

但這讓特朗普在面對公眾時處於兩難境地：要麼他必須承認自己在報稅時虛報業務，要麼他必須承認自己個糟糕的商人。

此外，特朗普還可能面臨一個更大的羞辱：美國國家稅務局（IRS）對他的賬目進行公開審計。在特朗普2010年申請並獲得7,290萬美元的聯邦稅巨額退稅後，國稅局開始對他的財務狀況進行調查。這項調查在過去10年裏一直在進行。

如果特朗普在與國稅局的鬥爭中失敗，他不僅會欠國家約1億美元，法律程序將使他相關的財務文件一律作為法庭文件進入公共領域。這就可能會給他的「億萬富豪」形象敲響喪鐘。

歸根結底，特朗普最大的問題不是他做了不該做的事，而是他沒有做得似他所吹噓得那麼好。特朗普可能不是犯逃稅罪，但他可能也不是所說的「億萬富豪總統」。

美國大選2020專頁 | 香港01

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