【美國大選系列】假如美國是…… 角色扮演後變成什麼模樣？

美國大選2020選戰蓄勢待發，社會撕裂情況比四年前更甚，陷於假資訊與黨派之爭的旋渦中，與病毒的苦戰未完。放眼世界舞台，美國或許已不再「一國獨大」，但仍然深刻地影響着全世界，總統大選選情更將對全球未來舉足輕重。 為此，《香港01》嘗試從幾個頗能代表美國的人物角色，包括DC漫畫經典的超人、《阿森一族》主角荷馬、迪士尼吉祥物米奇老鼠、聳立在紐約哈德遜河口的自由女神像，細訴四個美國故事，嘗試讓讀者從另類角度，了解今天美利堅社會的種種現狀。

一、假如美國是...超人

假如美國是超人：疫情「送命」後能復活重生？

今年的最大「意外」莫過於新冠肺炎疫情，彷如《超人之死》的橋段超強反派毀滅日被意外釋放。特朗普領導下的美國成為疫情最嚴重的國家，醫學與衛生科研都屬全球頂尖，期望美國像「超人」般拯救世人，想像是否落空了？

二、假如美國是...荷馬

假如美國是荷馬：《阿森一族》戲裏戲外的種族問題

美國近期掀起了全國性反種族主義的示威浪潮，今年其中一個重點必然是種族問題，曾「預言」特朗普會做美國總統的《阿森一族》，今年也因BLM運動捲入種族問題爭端。外表看似蠢頓的主角荷馬（Homer Simpson）作為傳統白人主義的代表更是入木三分.....

三、假如美國是...米奇

假如美國是米奇：當軟實力之王碰壁「萬里長城」

迪士尼吉祥物米奇作為美國文化象徵，不過其母公司今年的重頭電影《花木蘭》經過種種爭議及杯葛潮後，連致力打入的內地票房也慘淡收場。特朗普治下中美角力加劇，迪士尼的際遇，也突顯出如今美國文化輸到巨大的中國巿場，面臨着更大困難和挑戰。

四、假如美國是...自由女神

假如美國是自由女神：問題多多的自由民主制步向衰落？

聳立在紐約市哈德遜河口的自由女神像，過去一直象徵美國人民爭取民主和自由的崇高理想。然而近年我們見證到民主制度從神壇上走了下來，老牌的民主國家一個個陷入混亂。在漆黑混沌的時代，她還為民主自由的鬥士指引着前路嗎？

美國大選2020專頁 | 香港01

美國大選2020｜決勝關鍵 逐個詳解15個搖擺州