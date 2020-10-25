美國大選2020｜特朗普連任將迎來漫長的施政停滯與分裂

要了解一個美國總統候選人未來的施政方向，人們通常會看該候選人所屬政黨在大選年的競選網領。然而，當大家搜索共和黨2020年的網領時，大家會發現一份長67頁的文件，文件中的後66頁是2016年的綱領，前一頁是講述共和黨決定繼續採用2016年的網領，並聲言其全國代表大會「毫無疑問一致地同意重申黨對特朗普總統及其政府的強烈支持」。

相較於民主黨長達92頁的2020年競選綱領，共和黨這份「網領」文件，可謂「盡在不言中」。很明顯，特朗普主導下的共和黨已沒有將2020年大選當作是傳統意義上的治國路線之爭，而是一場敵我分明的兩黨之爭、一場不必有具體政策內容的政治鬥爭。

由此，我們已可見如果特朗普成功連任，美國今天兩黨割裂的政治文化只會繼續維持，甚至惡化。

民主黨人心灰意冷？

由於特朗普連任只能靠搖擺州份些微領先擊敗對手拜登、全國普選票幾乎必定由拜登勝出，民主黨人面對未來多四年的特朗普政府，將愈加感受到美國選舉制度的「不公」，更有可能會對美國本身感到厭倦而「萌生退意」。

10月24日，拜登在關鍵搖擺州賓夕法尼亞州的一所高中進行競選活動。（美聯社）

猶記得2016年特朗普勝選之時前後，加拿大的官方移民網站一度出現「超乎正常的流量」並一度關站。如今，在一些民主黨人圈子裏面，已出現「特朗普連任即移民不回」的討論。到了2024年，隨着這些受高等教育、有能力移民他國的人的離去，加上特朗普進一步收緊移民政策，美國有可能會出現人才外流，甚至從移民的國家變成國民外移的國家。

兩黨分裂加劇

當然，眼見美國人口將由少數族裔取代白人成為多數的趨勢，絕大部份的民主黨人也會相信時間在自己一方，希望讓時間流逝本身擊倒共和黨。不過，這時民主黨經拜登之敗，其黨內溫和路線似乎已走上末路，左翼進步派的勢力料將大增，與保守派更難見妥協的可能。

在共和黨方面，再一次的勝利，代表着特朗普化的共和黨確能在美國選舉人團制度之中取勝，黨內餘下的一些間歇性「反特」勢力將盡數離去或歸邊。對特朗普而言，在民調劣勢之下獲勝，更是印證了只有他才懂得美國民心的論點，讓他更不必因他人意見而改變自己只顧鞏固選民基本盤的政治路線。

選舉臨近，奧巴馬積極為拜登站台。圖為他10月24日在關鍵搖擺州佛羅里達州為拜登拉票的情況。（美聯社）

於此，兩黨各走極端的趨勢只會比今天更為嚴重。

政府停擺與一權獨大

不過，特朗普的勝利並不代表他第二屆任期的施政能夠順利。即使特朗普奪得白宮，國會眾議院最有可能依然會保留在民主黨人手中。於是，除了任命官員、聯邦法院法官等事務之外，國會分治在黨派對立愈加激烈的政治風氣之下恐怕會比今天更加無能、更加難以通過立法，諸如聯邦政府停擺的政治困局亦將頻頻發生。

於是，特朗普的施政也將會像今天一般：在預算案等必須民主黨同意的法案，或者兩黨確有共識的少數法案（諸如控制藥價等）之外，白宮的施政將主要靠行政命令施行，使國會的角色再加邊緣化，而相關命令能否有效則將由愈來愈多由特朗普任命的聯邦法官和最高法院法官作決定。

最高法院自由派大法官布雷耶（Stephen Breyer，右一）現年82歲，如果特朗普連任成功、共和黨維持參議院多數，他的位置有可能會被另一位保守派法官取代。圖片攝於2015年。（GettyImages）

由於在特朗普第二屆任期內，最高法院保守派可能會有高達7個保守派對兩位自由派的絕對優勢，而有過半甚至三分之二的聯邦上訴法院法官為其所任命（如今此數為大約三分之一），即使在未來四年國會分治之下，特朗普「靠法令執政」料將愈來愈有實效，讓這個高舉「三權分立」的國家變得更加「一權獨大」。

二十年的持久戰？

到了2024年，民主黨當然有可能重奪白宮。可是，美國的選舉制度長久對選民人口集中的民主黨不利，要奪取白宮之餘，再得國會兩院（特別是參議院），仍然有其困難。因此，即使民主黨進駐白宮，特朗普式民粹路線未改的共和黨，配合主導聯邦法院的保守派法官，依然會使民主黨難以有效施政。

根據美國人口普查局（Census Bureau）的預測，美國到2045年白人人口將少於總人口之半；而根據聯合國的數字美國的城市人口比例也將由今天的約82%升至約87%。這些趨勢皆有利於民主黨。如果共和、民主兩黨的政治路向不變的話，當時間愈靠近2040年代，民主黨主政白宮和國會的可能性就會愈大。

隨着特朗普時代留下的保守派聯邦法院逐漸為時間蠶食，後特朗普時代的共和黨實力也將日益沖淡。如果共和黨不思進取、另覓他途的話，也有可能會成為另一個「歷史書中的政黨」。不過，這一天離今天看似尚遙遙無期。