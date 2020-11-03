美國大選2020｜總統大選四個值得關注的可能情景

香港時間11月4日早上，2020年美國總統大選結果開始出爐時，有哪些關鍵選情值得關注？從特朗普出人意料的勝選到民主黨穩操勝券，以下四種情景皆有可能發生，且值得關注的。

很多人對2020年美國總統選舉的結果是以直覺和對民調的不信任而預測出來：「美國人在2016年投票給特朗普，那為什麼他們不會再次這樣做？這個可能性，民調當時沒有看得出來，那為什麼不會在此再出錯？」如果我們更仔細地觀察的話，2016年的情況有機會在此發生嗎？

特朗普的「二度驚喜」

雖然民調認為可能性不大，但特朗普勝出仍有可能。兩家領先的選舉預測機構《經濟學人》和民調分析網站FiveThirtyEight給出的特朗普獲勝的幾率在1/10到1/20之間，雖然比拜登低，但並非不屑一顧的機率。

和大多數選舉情景一樣，這裏要關注的是賓夕法尼亞州。根據《經濟學人》和FiveThirtyEight的選舉模型——選舉科學家在模型中輸入不同的變量，看看會發生什麼樣的結果——賓州是有機會翻盤選舉結果可能性最高的州。

賓州為什麼比其他州更重要呢？ 首先是因為賓州自2016年來已成為明顯的戰場州，共和黨和民主黨一樣可以獲勝；其次是因為它會給獲勝者帶來大量的選舉人票，即20張。然而，這不是它重要性的唯一原因。佛羅里達畢竟也是一個戰場州，而且多了9張選舉人票。那麼，賓州為什麼比佛羅里達州更重要呢？ 這與更精細的選舉動態有關。各州並不是密封的大泡沫，一個州的選票情況往往與附近各州的選票情況相關。這是因為相鄰的州往往有相似的產業或教育水平等，並且這些因素通常都會影響人們的投票方式。而從哪個方面看，賓州是比較獨特的，因為根據歷史數據和投票模型，它與其他許多重要州的投票相關性很高。換句話說，贏得賓州機會最高的候選人很可能也是贏得許多其他中西部大州的機會最高的候選人。

下圖顯示，在其他條件相同的情況下，拜登在賓州獲勝將使他有可能在大多數其他戰場州獲勝：亞利桑那州、佛羅里達州、喬治亞州、北卡羅來納州和俄亥俄州。然而，如果特朗普在賓州獲勝，將使拜登在這些州的機會下降到40%以下。（俄亥俄州下降到4%！）

如果提前投票結果顯示特朗普在賓州的表現好於預期，那將是一個強烈的信號，表明特朗普在全國範圍內的支持率被低估了。如果特朗普最終真的贏得了賓州，且上述的相關性成立，那可能意味着2016年的情況要重演：特朗普當時翻盤的州仍將屬於共和黨，即使在普選票中失利，他也將以較大的優勢贏得選舉人票。

沒有那麼震驚的「二度驚喜」

雖然不少人都相信2020年會重演2016年的歷史，不過這卻不是最有可能的結果，也不是最有可能讓特朗普勝出的情景。特朗普可能實際上輸掉一些他在2016年勝出的州份，而依然連任成功。這到底是個什麼樣的局面呢？

剛好在選舉之前的民調顯示，拜登在美國中西部「鐵鏽地帶」（Rust Belt）的支持遠比希拉里當年所得的更為強實，所以特朗普在這些地帶的州份能勝出的可能性不高。可是，除此之外，他仍有可能在南部與北部都分別贏得了一些「對的州份組合」，讓他最終能勝出選舉人票。如果特朗普在諸如亞利桑那州、佛羅里達州、喬治亞州、北卡羅來納州表現出色，同時能夠勝出艾奧瓦州和俄亥俄州的話，他可以在拜登勝出賓州的情況下依然贏得選舉。

艾奧瓦州和俄亥俄州的最新民調顯示，特朗普的支持率上升，且超過了拜登，所以這種情況並非不可能。 那些認為特朗普會贏的人可能要特別注意特朗普在南方，以及艾奧瓦和俄亥俄兩州的表現，不要太關注鐵鏽地帶的州份。如果特朗普在南方州份、艾奧瓦州和俄亥俄州的點票結果初步領先，這對民主黨來說將是一個可怕的消息。

拜登奪得戰場州

上述由特朗普獲勝的情景，正是拜登的支持者之所以在其候選人於民調中明顯領先卻依然對選舉結果感到甚為不安的原因。拜登在很多主要戰場州中只以輕微幅度領先，如果民調稍有出錯，低估了特朗普的民望，將使拜登遭遇挫敗。一直以來，拜登已花費很多競選時間在賓州之中去鞏固其勝出選舉人票的機會，不過，如果事情在該州不太「順利」的話，他似乎沒有太好的「次優方案」——因為競爭在佛羅里達州、北卡羅來納州與喬治亞州也會非常激烈。

然而，如果本年的民調比上屆準確的話，拜登可以輸掉佛州、北卡州與喬治亞州三州，甚至是俄亥俄州及艾奧瓦州，卻依然獲勝。如果拜登贏出所有他在民調中稍微領先的州份的話，他可以輸掉其他難分高下的州份而繼續安穩獲勝。不過，這意味着他將要贏得所有「傾向民主黨」（democratic leaning）的州份，例如亞利桑那州和內華達州，以及其他較少的州份，諸如新罕布殊爾州，以及內布拉斯加州的第二選區。

Our final presidential election forecast: https://t.co/MArwHF6FnT pic.twitter.com/nTXQY2h8FU — FiveThirtyEight (@FiveThirtyEight) 2020年11月3日

在開票過程之中要看出這個情境會否實現，將甚為困難，因為它不依賴於個別州份的結果。然而，如果拜登贏得亞利桑那州，這將代表特朗普在南部的表現不佳。另一個可供參考的跡象是較早公佈的投票結果與投票預測的比較：如果民調結果在這些較早公佈結果的州份顯示出大體不錯的準確度的話，拜登就似乎甚有可能會勝出「傾向民主黨」的州份。

民主黨「夢想成真」：拜登壓倒性大贏

最後的一種情景是所有自由派人士所期望的情況，或許也是美國可避免憲政危機的最佳出路——這就是毫無爭議、毫無懸念的民主黨壓倒性大贏。

在這個情景之中，最有可能的情況是拜登在大多數搖擺州中勝出。其實只要拜登在兩三個最具競爭的州份勝出（同時保住所有民主黨州份），他已經可能輕易取得超過300張選舉人票，大幅拋離特朗普。如果拜登更進一步贏得所有戰場州，他將以375張對163張選舉人票大敗特朗普。

美國大選2020：美媒在美國大選2020競選期間曝光一封的電子郵件，當中提及拜登兒子亨特（Hunter Biden）曾安排父親和烏克蘭一名商人會面，之後又爆出亨特涉嫌收受中國企業利益及協助「中國政商團」訪問白宮。圖為亨特、他的女兒芬尼根（Finnegan Biden ）和拜登2013年12月4日抵達北京。（Getty）

另外一個由拜登壓倒性大贏的情況，是美國本年出現新的選情趨向，即由拜登勝出德州。在上述375對163的情況中，德州仍然歸特朗普所有。這個最有名的保守派州份一直是共和黨的大本營，可是本年它卻變成了競爭性甚高的州份，使共和黨人大為震驚。

雖然特朗普在該州仍然有強實的領先，但他與拜登之間的差距並未到讓拜登完全沒有可能勝出的地步。德州是全美國第二多選舉人票的州份，如果由拜登勝出，特朗普將幾乎毫無機會趕上，使後者在最終選舉結果中極有可能遠遠落後，更會使共和黨全黨陷入重大危機。

如果拜登在數個主要戰場州中領先特朗普，對於這位總統先生而言將是非常讓人擔心的情況，因為這會使拜登的選舉人票最終可能比特朗普的高出近倍。