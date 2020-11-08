【專家有話說・劉兆佳】美國新總統拜登將如何打「香港牌」？

美國大選跌宕起伏，目前雖然特朗普（Donald Trump，川普）依舊否認敗選，但拜登（Joe Biden）已經發表了勝選演講。美國各大媒體也紛紛宣布，拜登擊敗了特朗普，率先贏得選舉人票270張票，鎖定勝局。加拿大總理、德國外長、愛爾蘭總理、英國首相、法國總統等人都已經祝賀拜登勝選。 圍繞美國大選後中美關係的走向，以及美國在香港問題上的做法，《香港01》採訪香港中文大學社會學榮休講座教授、中國全國港澳研究會副會長劉兆佳。 此為下篇。

承接上文：【專家有話說・劉兆佳】拜登上台 中美「必有一戰」的大局未變

01：你提到香港，林鄭6日在北京召開記者會，很多在場媒體比較關心的是，美國大選對香港可能的影響。概而言之，拜登會如何就「香港」出招？

劉兆佳：過去一年多的情況顯示，美國不會輕易放棄它在香港的戰略、金融、貿易和政治利益。它當然會連綿不斷地對香港進行政治打壓，也會做出一些「制裁」和出軌的行動，從而打擊香港的國際地位，並削弱香港對中國的價值和貢獻。

考慮到北京和香港特區政府在維護國家安全上會不斷「出招」，特別是針對香港內外的敵對勢力，拜登上台後美國仍然會有不少機會向香港發難，但力度估計會比特朗普輕巧一點，手法不會那麼粗糙，數量會有所減少，在《香港國安法》實施後對香港反對勢力的支持也不會那麼積極，但香港與美國的關係仍難言樂觀。

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01：在美國大選前，北京召開了十九屆五中全會，對十四五規劃和2035遠景目標進行了頂層設計。對香港來講，與其擔憂香港與美國的關係如何發展，不如切實思考如何融入國家發展大局，如何進行自身改革，如何發展經濟民生？

劉兆佳：香港過去主動提出參與「十二五」和「十三五」規劃，北京經過認真慎重考慮後，甚至在有點「勉為其難」的態度下予以批准，因此從來都不存在香港「被規劃」的事態。

可惜的是，兩個五年規劃中有關香港的部分基本上是香港一方向中央提出、並請求中央給予支持的發展項目。那些項目與國家的總體發展的關係並不清晰，而香港特區政府在提出這些項目時並沒有對國家發展的戰略和需要有明確認識，也沒有刻意讓香港的發展「戰略」與國家的發展戰略銜接。它們雖然與香港自身的利益有相當的聯繫，但卻並非建基於香港的長遠發展戰略，原因是香港從來都沒有一套完整的、長遠的、全面和充分考慮國內外形勢變化的發展戰略。

中共十九屆五中全會，對中國接下來走向和發展進行了頂層設計。（新華社）

更重要的是香港提出的項目沒有落實的時間表和路線圖，又沒有相關的問責和賞罰機制，致使部分項目在五年規劃完結後仍然沒有兑現。這些顯然是難以令人接受的狀況。

要通過參與「十四五」規劃來融入國家發展大局，香港特區政府和社會各界需要具備宏觀的全球和國家視野與強烈的憂患意識，積極凝聚對香港未來發展路向的共識，並與國家的發展戰略進行對接和整合。特區政府尤其需要擺脱長期以來的「小政府」思維，勇於負起推動經濟社會改革的責任，並在香港發展過程中擔當首要的領導、教育、培訓、統籌和協調的角色。

目前，香港正在面對前所未有的困難和挑戰，香港原有的資本主義制度、政府的角色和職能、經濟發展路向和社會矛盾都面臨着嚴峻的考驗。如果香港不能藉着香港原有的一些獨特優勢為國家的發展繼續發揮作用，又如果香港經濟和民生情況一沉不起，則「一國兩制」在香港的實踐亦將無以為繼。這些結果肯定不是香港之福，也不是國家之福。