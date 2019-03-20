投資非洲被指或損害當地經濟　中國外交部：庸人自擾

中國近年在非洲投資急增，但有聲音認為中國「別有用心」，例如在吉布提的投資，被指是為了拓展自身全球影響力，卻可能損害當地經濟；在肯尼亞投資建設的蒙內鐵路，則被視為會對肯尼亞帶來債務負擔。 中國外交部對此回應道，有關指責中非合作的言論不符合事實，在非洲根本沒有市場，「世上本無事，庸人自擾之」。

有聲音指出，中國在吉布提的投資，被指是為了拓展自身全球影響力，卻可能損害吉布提經濟。（視覺中國）

中國外交部發言人耿爽在今日的例行記者會上稱，有關指責中非合作的言論不符合事實，在非洲根本沒有市場，「中非合作項目的效果好不好，非洲人民最有發言權。」

耿爽指出，吉布提外長優素福近日表示，吉中戰略夥伴關係發展令人滿意，感謝中方長期友好幫助；肯尼亞總統肯雅塔表示，近年來肯中關係越來越近，兩國在工業、基建等領域合作也越來越緊密。他強調，蒙內鐵路項目是非洲地區最有雄心水平的基建項目之一，給肯尼亞人民的生活帶來了很大變化。中方對包括吉布提、肯尼亞在內的很多非洲國家領導人和各界有識之士一直以來對中非關係和中非合作的公允評價表示讚賞。

「有些人對中非合作憂心忡忡，真怕他們累著」

耿爽續指，中國有句話，「世上本無事，庸人自擾之」。有些人似乎為中非關係殫精竭慮，對中非合作憂心忡忡，「我真怕他們累著。」但不管他們怎麼說、怎麼想，中非雙方高度信任，中非友誼歷久彌堅、中非合作碩果累累。

耿爽又道，中方將繼續秉持真實親誠理念和正確義利觀，加強與非洲國家在一帶一路框架下各領域務實合作，推進落實2018年中非合作論壇北京峰會成果和中非領導人共識，推動中非全面戰略合作夥伴關係不斷向前發展。「我們也希望更多的國家真正關注非洲、重視非洲、投入非洲，與中方一道，共同助力非洲的和平穩定與發展繁榮。」