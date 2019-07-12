胡春華現身朝鮮使館　出席《中朝友好合作互助條約》座談會

7月11日，中國國務院副總理胡春華現身朝鮮駐華大使館，出席《中朝友好合作互助條約》簽訂58週年座談會。

中朝關係在五次習金會後極速升温（Reuters）

官媒《人民日報》稱，胡春華在致辭時談到第五次習金會，強調中國願同朝鮮共同努力，落實兩國元首達成的共識。

朝鮮駐華大使池在龍表示，朝鮮將同中國一道，繼承和發展朝中友誼，加強團結協作，推動兩國關係不斷取得新發展。

《中朝友好合作互助條約》於1961年由時任中朝領導人周恩來和金日成簽訂。

《中朝友好合作互助條約》在1961年由周恩來和金日成簽訂。（資料圖片）

根據《條約》，一旦締約一方受到任何一個國家的或者幾個國家聯合的武裝進攻，因而處於戰爭狀態時，締約另一方應立即盡其全力給予軍事及其其他援助。

該條款被視為中朝是「血盟」關係的最佳例證。按條約正文，沒有明確規定有效期結束的日子——本條約在未經雙方就修改或終止問題達成協議前，將一直有效。

胡春華此行是自五次習金會以來的第二次中朝公開紀念《中朝友好合作互助條約》的活動。

2018年7月10日，與胡春華同為副國級的中共政治局委員王晨出席朝鮮使館舉辦的條約簽訂57週年紀念會。而在此之前，這一活動已中斷3年。

而在此之前，這一活動已中斷3年，多被指是因為朝鮮頻繁核試驗、試射導彈引發朝鮮半島局勢危及，令北京相當不快。

今次中朝重啟條約簽訂紀念活動，北京派出高規格官員出席，根本原因在於兩國關係的緩和。自2018年3月以來，金正恩已四次訪華，習近平完成首次訪朝之旅。