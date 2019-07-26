涉嫌嚴重違紀違法　中國鐵路建設投資公司高管王東明被查

7月26日，中共中紀委發佈消息稱，中國鐵路總公司直屬全資企業中國鐵路投資有限公司原總經理王東明涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。截至目前，中國官方並未透露王東明涉案具體細節。

京滬高鐵上的京張智能動車組「龍鳳呈祥」。（VCG）

中國鐵路建設投資公司是1994年由中國鐵道部單獨投資設立的惟一面向全中國鐵路及相關行業的投資企業，註冊資本金200億元人民幣。

今年62歲的王東明黑龍江綏濱人，早期加入鐵道兵，其後歷任鐵道部第十二工程局宣傳部幹事，中國鐵路工程總公司黨校大專班學員，鐵道部第十二工程局企管辦祕書、副主任祕書、主任祕書等職務。

2016年1月，王東明開始擔任中國鐵路建設投資公司黨委副書記、總經理，直至2017年7月退休。

中國原鐵道部部長劉志軍2011年落馬，在劉志軍之後，鐵道部相關司局和地方鐵路局領導屢曝被查。這其中包括鐵道部運輸局局長、副總工程師張曙光，南昌鐵路局局長邵力平、呼和浩特鐵路局局長林奮強、副局長馬俊飛，哈大鐵路客運專線有限責任公司總經理杜厚智，鐵道部運輸局副局長蘇順虎等。

王東明和劉志軍也有交集。2003年，劉志軍升任鐵道部部長後，王東明先後擔任鐵道部工程管理中心副主任、京滬高鐵建設領導小組辦公室協調組組長。