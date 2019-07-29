攻擊愛國網民發布公民個人身份信息　內地抓捕多名「精日分子」

7月28日，湖北武漢、湖北宜昌、遼寧大連、安徽淮南、安徽宿松、江蘇南京6地警方同步發布警情通報，抓獲多名「精日」分子和為「精日」羣體提供服務的人員，其中部份人攻擊其他愛國網民、大量發布公民個人身份信息。

6地警方同日通報抓捕多名「精日分子」。（示意圖片）

6地警方分別發布通報説明多宗案情，其中24歲湖北孝感男子張某曦因受境外「精日」分子蠱惑加入「惡俗圈」，長期編造發布反動謠言，肆意辱罵和攻擊其他愛國網民，冒用他人身份在境內外網站註冊賬號，大量發布公民個人身份信息，利用網絡暴力對他人實施恐嚇，煽動民族仇恨，醜化國家形象，被檢方批准逮捕。

至於湖北宜昌男子李某龍因未成年，且主動交代其他「精日」分子網上違法犯罪活動線索，認錯態度較好，公安機關對其進行批評教育處理。

而36歲的大連男子盧某從2018年1月開始，夥同22歲安徽女子張某（已於2019年5月被安徽警方刑拘）共同炮製一系列「辱華」、「仇華」漫畫，由盧某負責在網絡平台炒作，先後發布違法有害帖文140餘篇，肆意散佈分裂國家、宣揚民族仇恨的極端負面言論，惡意歪曲中國歷史，侮辱誹謗中華民族和全體中國人民，造成極為惡劣的社會影響。

或參與起底「帝吧」成員

據悉，「精日」又稱「精神日本人」，是對精神上嚮往日本文化和歷史的一類人的貶稱，這類人通常還被認為盲目崇拜日本，甚至厭棄自己的中國人身份，罔顧歷史事實，竭力為日本侵略罪行辯解洗白。「惡俗圈」則是一個在網上人肉搜索他人的小眾圈子，其中有人藉助公安系統專門起底「五毛」、「小粉紅」的個人資料。

值得一提的是，內地著名討論區「帝吧」日前進攻連登、香港一些Facebook專頁，聲援港府和警察時，帝吧成員的個人資料卻遭到洩露，最終導致帝吧解散收場，10多個相關討論組被迫關閉。帝吧當時就指出，解散的原因之一是「內部被滲透嚴重」。網絡上亦有不少聲音指，協助起底者或是這羣「惡俗圈」成員。

（綜合報道）