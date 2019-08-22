華使館被指組織海外反港獨示威　外交部駁：14億人意志如何操控?

港府修訂《逃犯條例》引起的風波持續，示威活動甚至蔓延至海外，在英國、美國、澳洲等多地，近日相繼發生支持與反對香港示威者的兩派人馬對峙。同時又有海外華人組織「反港獨」、「支持祖國統一」的示威活動。 有指中國駐海外的使領館組織相關示威行動。對此，中國外交部反駁道，維護香港的繁榮穩定、止暴制亂是14億中國人的共同意志，反問：「你覺得14億人的意志是可以組織和操控起來的嗎？」

《逃犯條例》引起的風波持續，示威活動甚至蔓延至海外，在英國、美國、澳洲等多地，近日相繼發生支持與反對香港示威者的兩派人馬對峙。圖為8月18日，多名英國華僑在倫敦舉行集會。（網上圖片）

+ 4 + 3 + 2

在外交部今日（22日）的例行記者會上，有記者問及近期有華人華僑在海外組織一系列「愛國反港獨活動」，被質疑是中國駐外使領館組織操縱。

耿爽回應道，海外華人華僑對妄圖分裂國家、抹黑中國形象言行表示憤慨和反對，這完全是理所應當，也是情理之中的事情。中方希望海外中國公民能夠理性地表達愛國熱情，同時注意保護他們自身的安全。

耿爽稱，中國政府一貫要求海外中國公民要遵守當地法律法規，同時也希望有關國家能夠尊重和理解海外中國公民的合法活動，保證和維護他們的合法權益。

耿爽強調，當前包括廣大香港人在內的14億中國人民，對香港局勢最大的訴求，就是要止亂制暴、恢復秩序，最大的期待就是要維護香港的繁榮和穩定。「這是14億中國人的共同的意志。你覺得14億人的意志是可以組織和操控起來的嗎？」