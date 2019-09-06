【逃犯條例】俄方稱香港事務是中國內政　外交部：贊同

今天（6日），中國外交部發言人耿爽主持例行記者會。有記者就俄羅斯外長等人就香港事務表態一事提問。 據悉，9月5日，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、副外長莫爾古洛夫（Igor Morgulov）、外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）分別就涉及中俄關系相關問題發表評論，並表示香港事務是中國內政，俄中應堅持原則，反對任何勢力干涉別國內政。 就俄方上述表態，耿爽回應稱，贊同俄方所談。

中俄元首多次進行互訪，兩國關係處於歷史最好水平。（新華社）

耿爽指出，中俄今年迎來建交70周年和雙邊關係進入新時代，可謂「雙喜臨門」。兩國元首保持密切交往，戰略引領中俄關系發展。雙方近期高層交往頻密，各領域合作蓬勃開展。

耿爽重申，中俄關系建立在相互尊重、平等互利的基礎上，不針對第三方，也不受第三方挑撥和破壞。

耿爽還表示，中俄將加大相互支持、加強背靠背的戰略協作。

此前，對於香港因反修例引發的示威活動，俄外交部發言人扎哈羅娃就曾表態，直指美國「因無法接受俄中關係蒸蒸日上，所以想要通過干涉中國內政的方式對其（中國）產生破壞性影響」。

一直以來，中俄關系向好。稍早前，中俄元首還決定把兩國關係提升為「新時代中俄全面戰略協作夥伴關係」。

值得一提的是，在中美貿易戰升級之際，俄羅斯與中國的雙邊貿易規模繼續擴大。據悉，在石油，天然氣和液化天然氣（LNG）之後，俄羅斯正推動另一種能源產品，液化石油氣（LPG），以及包括農產品在內的更多其他商品搶佔中國市場。

俄羅斯經濟發展部部長奧列什金（Maxim Oreshkin）表示，伴隨美中貿易戰，俄羅斯產品可取代美國。與美國不同，中國現在更把俄羅斯看成是任何商品的可靠供應夥伴，俄羅斯目前與中國正圍繞農產品和其他商品的供貨在積極談判。

俄羅斯海關統計數據顯示，2014年俄羅斯遭受西方制裁後，俄羅斯同主要貿易伙伴的貿易額都在下降，或是持平，但同中國卻是例外，中國是唯一一個兩國貿易額不斷增長的國家。