【10.1遊行】英美官員質疑港警使用過度武力　駐港公署：顛倒黑白

香港反對修訂《逃犯條例》風波愈演愈烈，至周二（1日）的國慶日更首次出現有示威者被警方以實彈擊中受傷。事後英美等國都有官員表態指警方是使用過度武力執法。 對此，外交部駐港公署負責人發新聞稿指是無視事實，顛倒黑白，包庇縱容黑衣暴徒，表示強烈不滿和堅決反對。

香港反對修訂《逃犯條例》風波愈演愈烈，國慶日當天多區爆發激烈警民衝突。（鄭子峰攝）

負責人表示，事實是香港黑衣暴徒在10月1日新中國成立70周年這個神聖的日子，「喪心病狂，無惡不作」，在港島、九龍、新界多地挑起嚴重暴力活動，肆意縱火破壞、打砸店鋪、破壞公共設施、投擲汽油彈、攻擊警察、市民，導致多名警察流血受傷，「警察在受到多名暴徒襲擊、圍毆，甚至生命受到嚴重威脅的情況下，為拯救自己和同事的生命，被迫向襲擊者開了一槍」。

負責人強調，如果繼續容忍暴徒橫行，香港市民將毫無安全可言，香港法治將蕩然無存，各國在香港的利益將被破壞殆盡，「黑衣暴徒及其背後的操縱者和指使者才是香港的最大威脅，才是國際社會的共同敵人！」。

負責人批評，英美官員不去譴責、反對黑衣暴徒的罪惡行徑，反而顛倒黑白，將香港警察依法執法同極端暴力分子違法犯罪混為一談，「這不是縱容暴力犯罪又是甚麼？！」負責人指，英美政府在本國處置類似示威活動時，充分授權，毫不手軟，動用包括槍支在內的各種武器，據外媒報道僅2017年美國警察執法時開槍就造成近1000人喪生，類似事件在英國等也有發生，「怎麼到了香港，你們就對暴徒暴行視而不見，對警察依法執法橫加指責？難道你們只希望看到暴徒放手襲警行兇、甚至對警察進行致命攻擊，卻不允許警察在生命受到威脅時為保護自己和同事依法執法嗎？」，「對這種赤裸裸的雙重標準和粗暴干涉，我們表示強烈義憤和堅決反對！」。

速龍小隊警方持槍推進驅散示威者。（盧翊銘攝）

負責人在最後強調，香港止暴制亂、恢復法治已經刻不容緩，愈來愈多的香港市民譴責黑衣暴徒的暴行，愈來愈多的香港市民譴責黑衣暴徒背後的操縱者和指使者，操控青年人為其賣命、火中取栗。香港再亂下去，不僅將損害香港市民的根本利益，也將損害所有國際社會持份者的利益。希望所有熱愛香港的國際持份者站出來譴責黑衣暴徒的暴行及其背後操縱者和指使者的險惡用心，支持特區政府止暴制亂、恢復秩序。

（外交部駐港公署）