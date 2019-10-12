四川村民駕車撞死野生小熊貓拖屍回家　女遊客撞破遭恐嚇不准報警

一名女遊客周五（11日）在微博上爆料稱，其駕車經過四川省涼山州木里縣境內時，看到一隻小熊貓疑似被車撞倒，躺在公路旁吐血，前方車輛上的一名男子卻試圖將其拖走。 事件曝光後，警方隨即介入調查，發現事故原因是肇事司機來不及煞車，將小熊貓撞倒並輾死。

網民拍下小熊貓被車碾撞後，倒在公路旁的照片。（紅星新聞）

據女遊客透露，事發在11日下午4時左右，她從外地到四川來旅遊的，途徑涼山木里，去瀘沽湖旅遊。駕車期間，她與同行的朋友發現，道路前方一輛越野車停下，車上走下來幾名男子，其中一名男子手上拖住一隻小熊貓，「當時小熊貓還在吐血，（被）拉上車拖走了。」

女遊客說，她當時拍下了這名男子拖走小熊貓的照片，未料這幾名男子卻非常緊張，令她刪除照片，又要求她不准報警。由於當時山上訊號較差，女遊客未能及時打電話報警。

女遊客後來查閱得知，小熊貓是國家二級保護動物，且瀕臨絕種。但她表示，由於當時前車距離比較遠，未能清晰拍下車牌，「行車記錄儀也不是很清楚」。

網民拍下男子拖走小熊貓的照片。（紅星新聞）

事件在網上曝光後，木里縣公安局非常重視，經調查後發現，木里縣屋腳村4名分別姓仁青（司機）、姓邱、姓馬及姓蘇的男子，當天到銀行辦理借貸後，乘坐越野車回家途中，一隻小熊貓突然從路面上方跳下來，司機來不及煞車，將小熊貓撞倒並輾死。事後邱男把小熊貓屍體帶回家中。

經民警調查核實，該小熊貓頭部腰部有被碾壓的痕跡，頭和腰均被碾碎。案件目前已移交至木里縣森林公安局辦理。

小熊貓是國家二級保護動物。（資料圖片/視覺中國）

據了解，小熊貓又名紅熊貓、紅貓熊、小貓熊、九節狼等，是一種瀕危的哺乳類動物，也是國家二級保護動物，主要分布在中國雲南、四川，以及不丹、尼泊爾等國的森林中。

（紅星新聞）