甘肅「火書記」受賄細節曝光：有官員為免遭羞辱向其行賄

10月15日，最高人民檢察院主辦的《檢察日報》刊文披露了政協甘肅省委員會農業和農村工作委員會原副主任火榮貴受賄細節。 文中披露，向火榮貴行賄的官員，不僅是為了升官發財，有些純粹為了「破財免災」。他們向火榮貴行賄不完全為了晉升，還是因為害怕火榮貴在工作中故意刁難，在眾人面前羞辱、批評、辱罵自己。

中國甘肅官場仍在肅清「火書記」餘毒。（VCG）

據公開簡歷，火榮貴出生於1962年10月。長期在甘肅省政府辦公廳工作，歷任秘書處處長、主任，以及副秘書長。2010年1月，火榮貴任職武威市委書記，於2017年4月離任。

在火榮貴被免去武威市委書記時，甘肅省委稱其「另有任用」。2017年7月開始擔任中國政協甘肅省委員會農業和農村工作委員會副主任。

據介紹，被稱為「火書記」的火榮貴在擔任武威市委書記的7年裏，多次收受下屬官員的賄賂。而這些官員向其行賄的原因，不僅是為了升官發財，有些純粹為了「破財免災」。向其行賄過的下屬官員費某、蘇某等人在證言中均談到，他們向火榮貴行賄不完全為了晉升，是因為害怕火榮貴在工作中故意刁難，在眾人面前羞辱、批評、辱罵自己。

一些行賄人員在向火榮貴送上賄賂後，「火書記」果然「批評少了，態度明顯好了」，有些人在職務調整上也得到了火榮貴的關照。

2018年7月13日，火榮貴落馬被查。2019年1月10日，其被通報雙開。

2019年9月26日，甘肅省定西市中級人民法院公開宣判火榮貴受賄、挪用公款、濫用職權一案。最終，火榮貴被判處有期徒刑18年，並處罰金人民幣100萬元。