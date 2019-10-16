王岐山將出席日本天皇即位典禮　料為中日首腦互訪鋪路

被視為中共政治局「第八常委」的中國國家副主席王岐山即將迎來「高光時刻」：他近期將作為中國國家主席習近平的特使出席印尼總統就職儀式和日本德仁天皇即位慶典，並對兩國進行友好訪問。

2019年7月8日至9日，王岐山在清華大學出席第八屆世界和平論壇。（路透社）

中國外交部10月14日宣布，王岐山將於10月20日參加印尼首都雅加達舉行的佐科總統就職儀式，10月22日參加在東京舉行的德仁天皇即位慶典，並對兩國進行友好訪問。

新加坡《聯合早報》引述分析人士指出，與擔任中共政治局常委、中紀委書記時期相比，王岐山去年3月出任國家副主席後行事一直比較低調，但他在中國政壇的地位和作用仍很重要。這次王岐山代表習近平出席日本天皇就職慶典，既是展示中國對中日關係的重視，同時也是為日本首相安倍晉三今年年內訪華和習近平明年春天訪日鋪路。

王岐山之所以被外界如此關注，是因為其在中共十八大至十九大擔任中紀委書記的五年之間，以雷霆手段在中共黨內開展反腐，期間雖然險象環生但是終究成功以反腐開局為習近平的改革掃清了障礙。

自從其在2017年10月的十九大上遵循中共政治局常委「七上八下」的潛規則退出常委序列、又在2018年3月中國全國兩會上打破常規，以70歲高齡且卸任一切黨務身份（非政治局委員、非中央委員）擔任中國國家副主席開始，王岐山會在中共政治架構中扮演什麼角色就成為外界議論的熱點話題。

國家副主席王岐山30日在北京釣魚臺國賓館會見泰國公主詩琳通。（新華網）

「禮儀性外交」是王岐山2018年3月開始擔任中國國家副主席之後，首次公開對外闡述自己的政治角色定位。

不過，因為身為中共中央外事工作委員會唯一一位對外公開的委員（中共總書記習近平是組長，中國國務院總理李克強是副組長），王岐山被認為是中國外交決策機構的「第三人」。有未經證實的消息稱，王岐山在中國外交中扮演重要角色，中美貿易戰談判遭遇挫折期間，王岐山曾「幫忙尋找貿易戰的出路」，但一直保持低調。

王岐山仍享有中共政治局常委的「正國級」待遇，加上他過往累積的聲望以及他同習近平之間數十年的友誼，外界並未低估王岐山在中國政壇上的分量。

具有中國官媒背景的微信公號「牛彈琴」10月15日發表文章說，王岐山作為中國正國級領導人和習近平特使，出席印尼和日本國家元首的就職儀式，是非常罕見的舉動，足見中國對相關活動的高度重視。「老王出馬，很不一般，中國和這兩個鄰國關係，將會進一步提升。」

文章稱，1990年日本明仁天皇即位慶典，中國出席的是時任副總理吳學謙。這一次中國提升了層次，更凸顯了中國對日本的特別重視，日本應該也看在眼裏。

分析表示，中日關係近期明顯改善，雙方將努力達成安倍晉三今年12月訪華，習近平明年春季訪日。預計王岐山在日期間將與安倍晉三會談，並與各界人士會面，除東京外，王岐山還訪問北海道。