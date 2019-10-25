解放軍直升機墜毀3人殉職　2名飛行員身份確認

解放軍飛行員意外死亡事故近年頻繁發生。據湖南省桃江縣「桃江廣播電視台」微信公眾號10月24日發佈消息稱，解放軍某部飛行員温偉彬，10月11日在執行飛行訓練任務時犧牲，年僅37歲。

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報道稱，温偉彬安葬儀式於10月20日下午在桃江烈士陵園舉行，温偉彬生前所在部隊政治工作部主任成曉勇，政治工作部紀檢監察科長黃凱，運輸直升機一營副教導員丁歡等近千人參加。

據介紹，温偉彬自幼勤奮努力，刻苦求學，成績優異，從一名普通士兵成長為副團職空中機械師、教員，先後榮立三等功2次，參加2015年紀念抗日戰爭勝利70周年大閲兵並獲先進個人。

報道稱，10月11日，温偉彬在執行飛行訓練任務時壯烈犧牲。

另外，與温偉彬在同一事故中壯烈犧牲的另一名飛行員龔大川（33歲）遺體於10月23日被送回河南新野的家鄉。

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有消息人士稱，龔大川生前於10月1日還參加過中共建政70周年閲兵活動，當時其駕機組成70圖案。據資料，當時組成70圖案的是直-10、直-19直升機。目前尚不清楚龔大川駕駛的何種型號軍機，但消息人士指，他是為避開居民區，選擇撞山而死亡的。

截至目前，尚不清楚這起飛行事故發生的地點，以及具體傷亡情況。不過，有照片顯示，除龔大川、温偉彬外，還有一名名為羅偉的飛行員，可能廣西桂林人。

自2019年以來，解放軍已有多架軍機墜毀，造成不小的人員傷亡。5月31日，疑似天津薊縣殲-10A戰機墜毀，但軍方至今未能證實。

5月19日，解放軍空軍一架殲轟-7A戰鬥轟炸機墜毀，造成兩名飛行員受傷。5月17日，解放軍陸航部隊一名特級飛行員查顯偉在駕駛直-10武裝直升機時突發意外而死亡。

5月13日，解放軍陸航部隊「921721」機組駕駛的米-17系列直升機在秦嶺上空墜毀，造成6人死亡。3月12日，海軍殲轟-7A墜毀，兩名飛行員喪生。

資料顯示，解放軍空軍成立60多年來，已經有2000多位飛行員遇難。觀察人士分析表示，不僅在中國，其他國家也是一樣，一般接近實戰的訓練都會出現各種事故，包括人為和機械故障等多種因素。

但對於中國飛行員面臨的問題，有輿論質疑，這與中國軍方制定的政策思想，以及訓練制度高度相關。

中共空軍試飛專家曾公開表示：「不是到山窮水盡的地步，你依然要盡你的努力來挽救飛機。」分析稱，除了因為戰機本身十分重要之外，也許是因為只有保住了出故障的飛機，才能更好地排查故障原因。

評論指出，儘管飛行員為保居民生命財產安全而犧牲，但頻繁發生的飛行員死亡事故似乎折射出中國空軍在後勤保障、技戰術素養以及裝備等方面所面臨的問題。如何在現有裝備基礎上規避消極因素，中國空軍需要在轉型的陣痛中尋求良機。