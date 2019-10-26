四中全會前人事異動　前內蒙古書記李紀恒出任民政部部長

中共十九屆四中全會將於下週舉行，多地省份大員職務調整。10月26日，據新華社消息，剛剛卸任中共內蒙古自治區黨委書記的李紀恒職務將接替黃樹賢出任民政部部長。

截至目前，中國民政部官網組織機構「部領導」一欄尚未對這項調整做出更新。民政部領導班子中除黃樹賢外，還有四位副部長和一位中央紀委國家監委駐民政部紀檢監察組組長。

今年62歲的李紀恒是廣西貴港人，仕途均在邊疆省份，在赴任內蒙古之前，先後擔任過廣西黨委副書記與雲南省委書記。

2016年的「北上」，被評論界視為中共看重其在雲南和廣西的履歷，一方面可用外部活力整肅內蒙政壇，促動政經兩端的深化改革，另一方面也是同為資源稟賦相似的省份，李紀恒在滇桂兩地的發展與扶貧經驗可繼續有用武之地。

而李紀恒上任不久，內蒙古政壇便相繼跌落不少貪腐官員，經濟層面則主動擠出統計水分，似要「甩掉包袱，重新開始」。

此次卸任的黃樹賢是江蘇揚中人（1954年9月生），曾長期在江蘇省任職，先後任江蘇省紀委常委、省紀委副書記。

2000年12月黃樹賢出任監察部副部長。2007年擔任中紀委副書記後，黃樹賢曾分管中紀委第八紀檢監察室及人事工作。按照當時的分工，第八紀檢監察室負責華南等地區。黃樹賢分管期間，第八室查處了多個大要案，廣東省政協原主席陳紹基案、廣東省紀委原書記王華元（後任浙江省紀委書記）案、深圳市原市長許宗衡案等。

中共十八大後，黃樹賢曾兼任國家預防腐敗局局長、中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室負責人。

值得注意的是，2016年11月，黃樹賢離開中紀委出任民政部部長，是「臨危受命」，當時中央已經開始查處民政部的系統性腐敗問題。