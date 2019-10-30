明年底北京近2萬輛的士將更新為新能源電動車　佔總數逾兩成

內地近來大力推廣新能源汽車，而各地政府為使推廣見效，出台的政策可謂五花八門。 在北京，當地政府就要求改革的士（出租車），到明年底將有近2萬輛的士更新為新能源電動出租車。

北京明年底將有近2萬輛的士更新為新能源電動出租車。（視覺中國）

北京市交通委相關負責人介紹，目前國家也出台政策，要求新增或更新的出租車都要換成新能源電動車型，有很多城市已經開始應用新能源出租車，北京也印發「三年行動計劃」，要逐步把油車換成電動車，減少廢氣排放。

據介紹，北京早在2011年已啟用新能源出租車，當時的續航里程是150公里的充電車型。該負責人稱，在多年運營中總結出一些問題，從去年開始進行政策研究，今年大規模部署更換新能源電動車，目前已有千餘量新能源車型。到2020年底，北京近2萬輛的士將更新為新能源車輛，超過總數的20%。

為解決新能源的士續航里程短的問題，目前北京應用的新的士車型冬季每天的續航里程在220到240公里，而且是換電車型。在五環內，5到10公里範圍內都換電站佈局，平均3分鐘就可以完成，司機只需用手機app結算，而換電不需要自己操作。明年年底北京還將上線新一代的新能源的士，續航里程能超過350公里。

（新京報）