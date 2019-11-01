英國發佈最新涉港報告　外交部：停止插手香港事務，干涉中國內政

日前，英國政府對2019年1月至6月香港的情況發表了最新一份《香港半年報告書》。 今天（11月1日）的中國外交部例行記者會上，發言人耿爽就上述事件回應稱，對英國政府定期發表所謂《香港問題半年報告》，對香港事務說三道四的錯誤做法表示強烈不滿和堅決反對。

耿爽指出，香港回歸以來，中國政府嚴格依照《憲法》和《基本法》，對香港特區實行管治，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到了切實的貫徹落實，這是任何不帶偏見的人都無法否認的客觀事實。中國政府全面貫徹落實「一國兩制」方針的決心堅定不移，維護國家主權和安全發展利益的決心堅定不移，維護香港長期繁榮穩定的決心堅定不移。

耿爽表示，香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織、個人都無權干預。英方對香港無主權、無治權、無監督權，不存在所謂的責任。香港是中國的香港，要求英方正視現實，尊重中國主權，停止發表有關報告，停止以任何方式插手香港事務，干涉中國內政。

英國政府10月31日向英國國會提出香港半年報告書，英國外相藍韜文促特首林鄭月娥透過政治手段緩和局勢，示威者亦需停止暴力。（資料圖片）

據BBC11月1日消息，英國政府發表最新一份《香港半年報告書》，重申香港近月示威浪潮中「少數核心示威者」的暴力行為不能接受，但同時強調香港目前的局勢需要以政治手法解決，各方必須進行「有意義」的對話。

報導指，英國政府每半年會就香港的情況發表報告書，講述英方對《中英聯合聲明》執行狀況的觀點。10月31日發表的報告是香港《逃犯條例》修訂引發的示威浪潮後首份《半年報告書》，講述今年1月起至6月香港的情況。

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）在報告前言形容，香港目前的情況「無可置疑」是近年最嚴峻。他還表示英國政府對香港的情況表達「嚴重關切」。