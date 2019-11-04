繼31條後大陸再推出對台26條　台企可同等參與5G等投資建設

國台辦與國家發改委今天（4日）聯名推出「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，內含26條，其中針對台灣企業、台灣民眾各13條，「提供與中國民眾同等待遇」。

這項措施被國台辦稱為「26條措施」，將自11月4日起實施，國台辦除透過新華社發出通稿及全文，國台辦還在官網特闢專欄逐條解讀，並指這是貫徹中共19屆四中全會之舉。

根據內容，這26條措施包括台資企業可同等參與大陸重大技術裝備、5G、循環經濟（資源回收）、民航、主題公園、新型金融組織等投資建設，同等享受融資、貿易救濟、出口信用保險、進出口便利、標準制訂等政策，支持兩岸青年就業創業基地示範點建設等共13條。

中共就兩岸關係發展頻出台政策。（中央社）

其餘13條則是涉及為台灣民眾提供同等待遇，包括在領事保護、農業合作、交通出行、通訊資費、購房資格、文化體育、職稱評審、分類招考等方面提供更多便利和支持。

國台辦表示，「26條措施」是深入貫徹落實中共總書記習近平1月2日發表的「習五條」及中共19屆四中全會精神，「完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施」。

國台辦指出，這26條措施「繼續率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，為台灣同胞、台灣企業提供更多同等待遇」。其宗旨與先前的「31條措施」一脈相承，是「在對台工作中貫徹以人民為中心的發展思想，對台灣同胞一視同仁，像為大陸百姓服務那樣造福台灣同胞的又一具體體現」。

國台辦指出，「26條措施」將進一步幫助台資企業加快科技創新，降低綜合成本，搶抓發展機遇，實現更好發展；並繼續為台灣同胞在學習、工作、生活等方面打造更好環境，提供更優條件，促進融合發展，保護合法權益。

24、台灣學生可持台灣居民居住證按照有關規定向所在大陸高校同等申請享受各類資助政策。在大陸高校任教、就讀的台灣教師和學生可持台灣居民居住證同等申請公派留學資格。

25、歡迎台灣運動員來大陸參加全國性體育比賽和職業聯賽，積極為台灣運動員、教練員、專業人員來大陸考察、訓練、參賽、工作、交流等提供便利條件，為台灣運動員備戰2022年北京冬奧會和杭州亞運會提供協助。

26、台灣運動員可以內援身份參加大陸足球、籃球、乒乓球、圍棋等職業聯賽，符合條件的台灣體育團隊、俱樂部亦可參與大陸相關職業聯賽。大陸單項體育運動協會可向台灣同胞授予運動技術等級證書。歡迎台灣運動員報考大陸體育院校。