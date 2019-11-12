曾因涉「皇家一號」涉黃案「失踪」　鄭州原公安局長自首

河南鄭州的娛樂會所「皇家一號」因涉嫌賣淫而在2013年被警方查封，87名涉案人員均被判刑，刑期從1年至無期不等。有消息指，曾有至少有4500名賣淫女在皇家一號從事賣淫活動。 疑涉「皇家一號」案，河南省鄭州市原政協主席、黨組書記黃保衛於今年10月主動投案。日前，有內媒披露了其自首內幕。

據悉，早在5年前，河南當地便盛傳黃保衛落馬的傳聞。2014年，鄭州「皇家一號」案引發警界震盪，時任鄭州市公安局長的黃保衛對外宣稱患癌，之後數月沒有公開露面。2015年，久未主持工作的他卸任公安局長一職。

而今年10月12日，河南省紀委監委發佈消息，鄭州市政協主席、黨組書記黃保衛涉嫌嚴重違紀違法，已主動投案，目前正接受河南省紀委監委紀律審查和監察調查。

自2018年河南徹查黑惡勢力「保護傘」以來，鄭州市警界多人被查。此次黃保衛主動投案，也成為繼河南省人大常委會原副主任王鐵之後，該省投案自首級別最高的官員。

報道稱，黃保衛或涉買官賣官窩案。據知情人透露，黃保衛是在今年10月1日前主動投案的。消息公布後，鄭州官商界紛紛猜測他主動投案的原因。

多名受訪者表示，此次黃保衛自首，很可能與「皇家一號」案中潛逃出境的關鍵人物最近落網有關，他擔心自己被供出來，所以選擇了主動投案。

另有輿論認為，作為鄭州市公安局長，黃保衛很難與「皇家一號」案撇清關係。有消息稱，當年黃保衛有兩個秘書涉案被抓，還有一個秘書得到風聲，提前外逃。

「皇家一號」被查後，海外媒體紛紛披露，「皇家一號」的靠山是河南省公安廳原廳長秦玉海和鄭州市原局長黃保衛。

另有媒體報道，黃保衛和秦玉海有很深的交集。2007年成千上萬只白天鵝從西伯利亞飛臨三門峽棲息過冬，吸引大量攝影愛好者前往拍攝。為了能讓影友們拍到天鵝成群起飛的壯觀畫面，鄭州市公安局出動直升飛機驅趕天鵝。未料天鵝受到驚嚇，部分死傷，一時鬧得沸沸揚揚。

據多名受訪者表示，黃保衛派直升機驅趕天鵝，事實上是為了取悦酷愛攝影的上級領導秦玉海。

2014年9月21日，秦玉海涉嫌嚴重違紀違法，接受調查。2016年11月28日，秦玉海被以受賄罪判處有期徒刑13年6個月。

（《中國新聞週刊》）