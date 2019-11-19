河南3名鄉政府工作人員被撞致2死　村支書：或與建屋糾紛有關

河南省光山縣公安局18日（周一）發布警情通報稱，當地有人疑駕車衝撞三名政府人員，導致2死1傷慘劇。內媒報道引述當地的村支書指，事件疑與建屋糾紛有關。

河南省光山縣公安局18日（周一）發布警情通報稱，當地有人疑駕車衝撞三名政府人員，導致2死1傷慘劇。(影片截圖)

警情通報稱，18日下午5時許，晏河鄉政府工作人員在執行完公務返回途中，遭遇疑犯晏某某駕車衝撞，造成三人不同程度受傷，傷者已及時送往醫院進行救治。目前，兩人因搶救無效死亡，另一名傷者正在醫院進行救治。通報又稱，疑犯晏某某為光山縣晏河鄉韓畈村人，已被公安機關控制。

光山縣醫院一名工作人員表示，正在醫院進行救治的傷者情況危急，已轉院至武漢。晏河鄉政府工作人員表示，2名死者中有鄉政府幹部。

當地村民韓先生介紹，疑犯晏某某是村醫，對於開車撞人事件，韓先生推測或與晏某某家中地坪被拆有關。韓先生稱，晏某某的診所一共三層，今年他將房屋翻新，「旁邊的馬路本身路基就高，是個上坡，他自己地坪建得也高了點，跟馬路平齊，兩邊鄰居就不願意了」。

村支書：疑犯事發當天曾喝酒

韓先生說，晏某某的房子遭到了鄰居的投訴，後整改過一次，「地坪降了，降了後鄰居還是不滿意。鄉政府就派人過來處理，把他家門口的混凝土拉走了，拉出來一個溝」。對於上述說法，韓畈村村支書晏生香也指，晏某某翻新房屋打地坪不規範，被鄉政府查處，之後拆除過一次。

晏生香又指，他曾對晏某某說，18日政府人員會與晏某某再商量修整地坪的事。晏某某可能是因為政府將地坪拆除，事發當天喝多了酒，開車上路撞了人。

（《新京報》）