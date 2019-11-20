中國太空第一人楊利偉：普通人遨游太空沒有技術問題

「2019太空技術和平應用健康國際研討會」11月18日在廣東珠海開幕。中國航天英雄楊利偉也出席了此次大會。

楊利偉表示，希望能夠搭建起國際性的交流平台，互相增進瞭解，讓更多人瞭解國家的航天事業發展。他還表示，在航天技術日益發展的今天，人類理應在和平利用太空技術等方面求同存異，共謀發展，共同推動世界航天技術的發展創新，為人類的健康和經濟社會發展攜手共進。

楊利偉還回應了太空旅遊等社會關注的熱點問題。楊利偉表示，普通人遨遊太空技術上並不難，是可以實現的：「如果現在我們想做也可以做，只不過國家在搞載人航天的初期的發展，那麼資源是有限，我們在突破技術……將來我想這個不是個問題，健康人群經過短期培訓之後去飛行是沒有問題的。」

楊利偉還透露，自己目前將更多的精力用在了科普工作上，希望通過自己的努力讓更多兒童在少兒時期接觸到更多的航天知識，激發他們的想像力，培養他們的創造力。

此前，楊利偉在2019年10月15日再獲新職，受聘中國載人航天工程副總設計師。

此前，2018年4月，楊利偉由中國載人航天工程辦公室副主任提升為正主任，但他上任僅3個月，便被替換。當時，曾有消息指，楊利偉是因涉徐才厚、張陽等人貪腐而被去職。