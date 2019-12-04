河南領導層再迎調整 　原上海市委副書記尹弘空降省委副書記

十九屆中央候補委員、中共上海市委副書記尹弘日前已赴河南工作，並出任河南省委副書記、省政府黨組書記。

12月3日，據《河南新聞聯播》報道，河南省委書記王國生在省政府機關調研，省委副書記、省政府黨組書記尹弘參加調研。

尹弘指出，「河南正面臨前所未有的發展機遇，省政府黨組要在省委領導下，高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，認真學習領會習近平總書記視察河南重要講話和黨的十九屆四中全會精神，細化實化省委十屆十次全會各項安排，鞏固好發展好河南的好形勢、好局面。」

資料顯示，尹弘出生於1963年6月，浙江湖州人，1985年從上海工業大學畢業後留校工作，1994年進入上海市政府工作。曾以訪問學者身份到美國賓夕法尼亞大學和南伊利諾伊大學交流。

尹弘曾於2001年至2004年間援藏，擔任日喀則地委副書記，還是上海第三批50名援藏幹部的聯絡組組長。

2008年，尹弘轉任上海市政府副秘書長，2012年5月，他躋身上海市委常委，兼任市委秘書長。

2017年2月，尹弘出任上海市委副書記，並於10月當選為十九屆中央候補委員。今年4月，尹弘兼任上海政法委書記，直到此次調任河南。

值得注意的是，近期河南省委領導層有較大調整。10月底，河南省長陳潤兒北上，出任寧夏自治區黨委書記。11月底，河南省委副書記喻紅秋回京，任中華全國供銷合作總社黨組副書記，提名為中華全國供銷合作總社理事會主任候選人。