解放軍報：海軍新型艦機人才培養工程全面展開

9日，《解放軍報》在頭版刊登文章披露，海軍新型艦機人才培養工程全面展開。文章指出，此次培訓是海軍著眼航母部隊建設迫切需要，對新型艦機人才培養的全新探索。

《解放軍報》文章指出，此次培訓是海軍著眼航母部隊建設迫切需要，對新型艦機人才培養的全新探索。培訓班以資訊化條件下艦艇管理和作戰指揮能力培養為核心，既突出整體設計又注重階段培養，著力構建具有我軍特色的艦機融合發展人才常態化、多元化培養體系。

《解放軍報》文章指，培訓班學員均來自艦載機和新型戰鬥機部隊，有著豐富的飛行經驗，部分學員還取得了航母上艦資質認證。按照「擇優培養、能力為本、體系設計、海空特色」標準，經過層層嚴格選拔，他們通過了思想政治、心理素質、綜合能力等10多個方面的考核測試。

據《解放軍報》，曾被中國央視評為艦載機飛行員「兵王」的上海軍艦載機航空兵某基地參謀長徐英也參加了培訓。徐英透露，在校期間，要完成艦艇操縱、作戰基礎、軍事訓練與管理、戰略思維、航母作戰等課程學習，還要通過艦艇實操實作等考核，從而具備指揮艦機協同作戰的能力。

官媒此前曾在11月10日報道，海軍又一批艦載機飛行員通過考核，在遼寧艦航母獲得艦載機飛行員證書。

根據中國海軍早前遼寧艦艦載機滿編的說法，這一批飛行員很可能會成為國產航母的飛行員。