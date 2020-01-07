【伊朗指揮官被殺】四天接通六個國際電話　中方促對話為局勢降溫

美軍在伊拉克發動空襲殺死伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），由此觸發新一輪美伊關係緊張。 事後中國先後與美國、伊朗、法國、俄羅斯及英國通話，短短四天內接通六個國際電話，多次表明中方立場。

伊朗抗議者抗議美國空襲擊殺伊斯蘭革命衛隊指揮官蘇萊曼尼將軍。（AP）

據公開報道，中國的第一通相關電話是來自美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。蓬佩奧1月3日在電話裏通報美國對當前中東局勢的立場，接聽電話的中央外事辦主任楊潔篪表示，中方對當前中東局勢高度關切，中方一貫主張應通過對話協商解決分歧，反對在國際關係中使用武力。中希方望有關各方特別是美方保持克制，儘快回到通過對話尋求問題解決的軌道上來，推動緊張局勢降温。

翌日起，外長王毅再分別與伊朗、法國及俄羅斯三國的外長通電話。據外交部官網發布的時資訊，伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）通報伊朗對空襲事件的立場，希望中方能為防止地區緊張局勢升級發揮重要作用。至於法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）則是說明法方對當前中東局勢的看法，希望與中方密切溝通，為防止地區局勢緊張升級發揮積極作用。

王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）之間的通話，就是中俄雙方就當前局勢急劇緊張，以及中俄在聯合國安理會的合作全面交換意見、協調立場。王毅指中俄應加強戰略溝通，為妥善應對當前中東局勢發揮負責任作用。

最新的兩通電話，分別是外交部副部長馬朝旭與俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）就伊朗核問題的通話，以及部長助理陳曉東應約與英國首相國際事務顧問兼國家安全助理顧問夸里通電話，後者中英就美伊朗關係及伊朗核問題交換意見，中方敦促美方不要濫用武力，儘快回到通過對話協商解決問題的正確軌道。

事實上，中國外交部發言人耿爽在周二（7日）亦再一次表明中方的立明，中方高度關切當前中東局勢，指出進一步惡化不符合任何一方的利益，確保該地區的和平穩定，對全世界都至關重要。耿爽指，中方敦促美方不要濫用武力，同時也呼籲有關各方都能保持克制，避免事態輪番升級，儘快回到對話協商的軌道上來，推動緊張局勢盡快實現降溫。

（綜合報道）