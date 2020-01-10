四川「美女市長」江建君貪腐細節曝光　老部下稱她「秀美優雅」

近日，中國裁判文書網公開了四川廣漢和平房產開發有限公司及廣漢市和平建築裝飾有限公司法定代表人鄧明貴行賄罪一審刑事判決書，其中披露了原廣漢市委副書記、市長江建君的受賄細節。

江建君早年照片。（微博@說好一齊走）

資料顯示，現年50歲的江建君曾任德陽市關工委秘書長，廣漢市委副書記、市長，四川省化工控股（集團）公司紀委書記，四川省鐵路產業投資集團有限責任公司黨委委員、董事等職務。

江建君在廣漢市長任上任職長達8年。廣漢是四川德陽下轄縣級市，因三星堆遺址以及境內坐落的中國民用航空飛行學院等為人熟知。據悉，江建君在2008年北京奧運會時曾擔任廣漢市火炬傳遞的第一棒火炬手。有其在廣漢市任職期間的部下稱她有「秀美的面龐、嬌小的身材、粲然的笑容，優雅的氣質」。

2018年2月26日，江建君被宣布調查，同年8月，檢察院消息稱，江建君在任廣漢市委副書記、市長期間涉嫌受賄罪，已被逮捕。

報道稱，鄧明貴與江建君2004年經人介紹相識後，經常往來。在江建君的幫助下，鄧明貴拿到了一塊安置用地用於商業住宅開發的項目。為了感謝江建君的「關照」，2007年下半年，鄧明貴拿出100萬元人民幣送給江建君以示感謝。

江建君2008年在北京參加活動。（網絡圖片）

另一次是四川東方軸承製造有限公司要搬遷，原址土地可以變性用於房地產開發。江建君將鄧明貴介紹給東軸廠的法人代表張某，提出由鄧明貴為其辦理東軸廠原址土地的改變使用性質的手續。

在江建君的關照下，2009年上半年，鄧明貴順利辦理了東軸廠土地變性手續。不久後，鄧明貴再次拿出100萬元送給江建君。

鄧明貴因主動交代行賄行為，主動全部上繳不正當利益，獲判有期徒刑二年，宣告緩刑三年。

四川省原副省長李成雲。（網絡圖片）

江建君落馬後，中共官方曾發文披露，江建君任職德陽和國資系統時就和已經落馬獲刑的四川省原副省長李成雲存在着諸多交集。李成雲任職德陽市委書記，江建君被調任德陽下轄廣漢市委副書記、市長。此後李成雲任四川省國資委黨委副書記、省國資委主任，在任四川省副省長時還分管國有資產等工作。

文章還透露，有知情者稱，李成雲當年在德陽還有其他情婦，他的這些情婦現在大都提拔外調。

李成雲因2011年涉及一宗「雙料女間諜案」而被免職；2016年4月涉嫌嚴重違紀受查，最終因受賄罪被判處10年有期徒刑。

（新京報）