【金融反腐】國開行原董事長胡懷邦被開除黨籍　被指涉「三大案」

中共在金融領域的反腐力度持續加大。日前中國國家開發銀行原黨委書記、董事長胡懷邦被開除黨籍，收繳其違紀違法所得；其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。 據稱，胡懷邦被指涉原甘肅省委書記王三運、中國華信能源有限公司董事會主席葉簡明以及曾任甘肅武威市委書記的火榮貴三案。

中紀委1月11日通報指，胡懷邦「四個意識」缺失，背離初心，背棄職責，落實重大決策部署陽奉陰違，落實中央巡視整改要求不到位，對抗組織審查；違規出入私人會所；不按規定報告個人有關事項，利用職務便利為他人謀取利益；濫權妄為，與不法商人沆瀣一氣，大搞權錢交易；家風不正，家教不嚴，縱容家屬大肆收取財物。

中國國家開發銀行原黨委書記、董事長胡懷邦。（網絡圖片）

據此前媒體報道，一位與胡懷邦相熟的金融系統人士稱，「胡表面上看是較謹慎的人，若非巨大利益的吸引，不會輕易幹把自己兜進去的事。」

據他透露，胡的政治投機心重，「一直琢磨個人爬升的事，只要有利於個人爬升，什麼事都能迎合。到處攀附，與已經落馬的原中國保監會主席項俊波有一拼。

此外，胡懷邦被指涉原甘肅省委書記王三運、中國華信能源有限公司董事會主席葉簡明以及曾任甘肅武威市委書記的火榮貴三案。

2018年10月11日，河南省鄭州市中級人民法院一審公開開庭審理了王三運案，胡懷邦名字出現在庭審畫面中。

另據中國央視公布的「收受葉簡明賄賂的證據」顯示，王三運通過時任交通銀行董事長鬍懷邦，為上海華信公司入股海南銀行提供幫助。此外，第二項證據亦涉及胡懷邦以及海南華信公司。

胡懷邦於2019年7月31日落馬，距他被中國國開行免職尚不足一年。2018年9月27日，中國國開行宣布胡懷邦不再擔任中國國開行黨委書記、董事長。

在胡懷邦落馬之後，業內人士曾評價中國國開行內部問題，稱「國開行這些年放出的錢打水漂的可能難以統計，他們發放的一些貸款我們看了都害怕。」

胡懷邦也曾向朋友坦言，「這活不好幹，很多款放的時候就知道可能收不回來。」

這位資深銀行業內人士稱，「在銀行業內，國開行的一些官員在政策性銀行的名義之下，堂而皇之地搞利益輸送，通過濫貸謀取各種個人利益，貸款對象往往是各種與達官顯貴有聯繫的平台，這已經是心照不宣的秘密。」