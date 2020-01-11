【軍事演練】大陸攻台核心部隊宣布「開戰」　時間巧逢台灣大選？

軍委主席習近平新年初向解放軍發佈開訓動員令後，解放軍東部戰區第73集團軍陸航部隊於1月11日發佈「開戰」訓令。 73軍常被外界視為攻台主力部隊之一，而此次演練恰逢2020年台灣大選，選擇時機值得玩味。

東部戰區微信公號發文指，「開訓即開戰，起步硝煙濃」，73軍某陸航旅按照「飛起來、打起來、跑起來」思路，「從難從嚴」進行新年開訓。配發的開訓照片顯示，該旅裝備有直-10武裝攻擊機，米-17系列運輸直升機。另外，該陸航旅主官亦進行射擊演練。

雖然1月11日開訓日並沒有多少值得關注的內容，但後續訓練將突出「實戰」「從難從嚴」。在73軍歷次登陸作戰演習中，陸航部隊可謂是拳頭部隊之一，是進行立體登陸作戰的核心打擊力量。

除地面演習外，73軍的直-10武裝直升機還曾進行過多次對海演習，也曾進行過着艦演練，為未來中國兩棲力量積累經驗。中國目前在上海建造的2艘075型兩棲攻擊艦將被指裝備東部戰區海軍，屆時也將搭載直-10、直-20在內的各型號直升機。

而無論是東部戰區，還是73軍，抑或是075型兩棲攻擊艦，其重點任務均指向反台獨及防止外力介入台海。

雖然開訓系例行動作，但73軍陸航部隊選取的時間（1月11日），恰逢2020台灣大選之日，多多少少會被外界做進一步的解讀。

除陸航部隊外，73軍如同東部戰區另外兩個集團軍（72、74）都各新編兩個重裝兩棲合作旅部隊，另外還編有裝甲旅、特戰旅、炮兵旅及各個戰鬥支援部隊，整體的登陸作戰能力趨於專業化。