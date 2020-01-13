美制裁伊朗波及中企　外交部：將堅定維護中方企業的合法權益

近日，美國宣布對伊朗伊朗實施新的報復性經濟制裁，包括對八名伊朗高官採取制裁，以及針對伊朗建築、製造等多項產業和17家最大鋼鐵製造商的經濟制裁。其中制裁還涉及中方實體。對此，中國外交部予以了回應。

在今天（13日）的中國外交部例行記者會上，發言人耿爽就上述事件回應稱，中方的原則立場非常清楚，就是一貫反對單邊制裁和所謂的「長臂管轄」。

「我們認為動輒使用制裁或以制裁相威脅，根本解決不了問題。」他說，中方一貫主張在處理國家關係時應當切實遵守《聯合國憲章》的宗旨和原則以及國際關係基本準則，應當通過對話、談判等和平方式解決彼此間的矛盾和分歧。

美伊關係在革命衛隊指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）被殺後急劇惡化。（Reuters）

耿爽重申，中方呼籲各方尊重事情本身的是非曲直，堅持政治解決的大方向，以實際行動來推動中東海灣地區局勢實現「降温」，走向緩和，共同維護這一地區的和平與穩定。

談及美方宣布的制裁也包括中方實體，耿爽指出，長期以來，中伊兩國在國際法的框架內，在各領域開展互利友好合作，合理合法，也不損害第三方的利益，理應受到尊重和保護。

耿爽強調，「中方敦促美方立即停止制裁中方企業的錯誤做法，我們也將堅定維護中方企業的合法權益。」

美方宣布對伊朗紡織、建築、採礦、鋼鐵等產業進行制裁，旨在切斷這些產業給伊朗政府提供的數十億美元支持。（AP）

美國1月10日宣布對伊朗伊朗實施新的報復性經濟制裁，包括對八名伊朗高官採取制裁，以及針對伊朗建築、製造等多項產業和17家最大鋼鐵製造商的經濟制裁。

而根據美國財政部公布的聲明內容顯示，共有17家伊朗金屬生產商和礦產商是美國財政部的制裁對象，它們依靠着一個由中國和塞舌爾組成的貿易網絡連接並且有專門為伊朗運送金屬產品船隻，其中有一些伊朗企業位於中國境內，一家位於中國浙江省叫做Hongyuan Marine Co. Ltd.的中國企業被指負責派出船隻為伊朗方面提供物流服務。

據悉，中東地區近日局勢緊張，主要源於美國1月3日對伊拉克首都巴格達國際機場發起火箭彈襲擊，造成包括伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）等在內至少8人死亡。

伊朗5天后在1月8日向駐有美軍的伊拉克軍事基地發射導彈。由於沒有美軍人員傷亡，美國總統特朗普（Donald Trump）未再對伊朗實施軍事報復，但他誓言將對伊朗政權實施額外的懲罰性經濟制裁。

美國財政部長姆努欽（Steve Mnuchin）則表示，美方將對伊朗紡織、建築、採礦、鋼鐵等產業進行制裁，旨在切斷這些產業給伊朗政府提供的數十億美元支持，直到伊朗方面停止進行恐怖活動並承諾永遠不會擁有核武器為止，此外財政部還將對8名伊朗官員施加制裁。