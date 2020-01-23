【武漢肺炎】深圳地鐵啟動對乘客體溫監測　列車每日至少消毒兩次

武漢肺炎疫情持續擴散。在深圳，深圳地鐵集團宣布根據市委、市政府有關部署，加大防控力度，開始在和機場、火車站、長途客運站接駁的地鐵車站及大客流車站等36個車站進行乘客體溫監測工作，地鐵列車每天將進行至少兩次消毒。

深圳地鐵要求置身一線的工作人員佩戴口罩。（深圳地鐵）

深圳地鐵集團表示，已啟動新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，特別加強對場站樞紐、換乘車站、大客流站，以及與旅遊景區景點以及其他人員密集場所接駁車站的防控，並於22日開始，在和機場、火車站、長途客運站接駁的地鐵車站及大客流車站等36個車站進行乘客體溫監測工作，未來將根據形勢發展變化及時調整應對方案和舉措。

負責人指，每天都會對車站、列車車廂、電梯間、衛生間等場所，以及冷卻塔、空調風管、電扶梯扶手等公眾經常接觸和使用的設備設施進行經常性消毒，加強通風。對人員流動頻繁的地方還會相應增加消毒次數。

其中，地鐵列車每天將進行至少兩次消毒。每天晚上，在停車列檢庫內將對每一節車廂客室進行一次消毒；每天白天，在列車運營期間，也會安排專人在折返站對列車進行消毒。消毒範圍包括車門、地板、座椅、扶手等處。

同時，深圳地鐵還要求置身一線的工作人員佩戴口罩，做好自我防護工作。