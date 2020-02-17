【武漢肺炎】美藥企披露瑞德西韋臨床試驗最新進展

美國藥企吉利德發布關於瑞德西韋（Remdesivir）及其用於治療新冠病毒肺炎臨床試驗的最新進展聲明。

瑞德西韋是一種在研的廣譜抗病毒藥物，尚未在全球任何國家獲得批准。此前已在體外和體內動物模型中證明了對MERS和SARS病毒病原體的活性。（新華社）

據吉利德微信公眾號2月17日發布的聲明指，為了應對疫情暴發的緊迫性，公司快速確立了兩項用於評估瑞德西韋的隨機、對照試驗，其中一項針對重症患者，另一項針對中症患者。

這兩項試驗正在湖北省多家醫院展開，患者入組均在進行中。臨床試驗由中日友好醫院負責協調。患者將接受為期10天的瑞德西韋靜脈注射。兩項研究的主要終點包括接受治療後28天的臨床症狀改善。吉利德預計將在4月份獲得試驗結果。

瑞德西韋臨床試驗已在武漢多家醫院啟動。總計擬入組761例患者，採用隨機、雙盲、安慰劑對照方法展開。（資料圖片）

吉利德指出，需要注意的是，瑞德西韋是一種試驗性藥物，迄今為止僅有極少數感染新冠病毒的患者使用過，因此公司對瑞德西韋的療效尚無足夠充分的了解，目前不足以確保藥物能被廣泛使用。通過與安慰劑組的對比，試驗將可以判斷瑞德西韋的安全性和有效性的關鍵問題。

「現在，我們首要考慮的是支持在中國的臨床試驗，以確定瑞德西韋在治療新冠病毒肺炎中的安全性和有效性，同時，雖然有一定的風險，但考慮到情況的緊迫性，我們也在盡全力加速生產，提高瑞德西韋的可供應量。」吉利德在聲明中寫道。

關於瑞德西韋何時能夠在中國完成註冊上市，吉利德表示，目前，公司並沒有考慮這種在研藥物的潛在商業價值，現在關注的是瑞德西韋可能為患者帶來的潛在臨床價值，並盡我們的所能幫助應對新冠病毒肺炎的暴發。

此前，在2月15日，國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制在北京召開新聞發佈會，介紹藥物研發和科研攻關最新進展情況。

針對輿論比較關心的新藥瑞德西韋臨床試驗情況，中國科技部生物中心主任張新民表示，瑞德西韋在武漢十餘家醫療機構開展臨床研究，目前已入組重症患者168例，普通型患者17例，期待早日得到臨床實驗的結果。

據悉，瑞德西韋已在體外和體內的動物模型中證明了對中東呼吸綜合徵（MERS）和非典型性肺炎（SARS）病毒病原體的活性，它們也是冠狀病毒，在結構上與新冠病毒類似。新冠病毒是一種新病毒，目前沒有已批准的藥物，也沒有針對其潛在治療方法的臨床試驗數據。針對MERS和SARS有限的臨床前數據表明，瑞德西韋可能對新冠病毒具有潛在的活性。目前，瑞德西韋是否會對新冠病毒表現出任何臨床活性尚不明確。

儘管存在不確定性，但吉利德一直在擴大產能。在過去的一個月裏，吉利德已着手與合同製造商合作，重新開始在北美地區生產這種藥物。