【武漢肺炎】稱中國「亞洲病夫」　美媒負責人：新聞評論互不影響

美國《華爾街日報》此前發表了一篇題為「中國是亞洲真正的病夫」的文章,引發軒然大波,外交部此後對此提出嚴正交涉。 有知情人士透露,在接到中方交涉後,《華爾街日報》有關負責人上星期致信中國有關部門,表示該報新聞部與評論部相互獨立,新聞採訪和評論版面互不影響。 截至目前,《華爾街日報》尚未就中方提出的公開正式道歉及調查處理責任人的要求作出回應。

2月3日,美國哈德遜研究所(Hudson Institute)的學者、巴德學院(Bard College)教授米德(Walter Russell Mead)在《華爾街日報》專欄文章《China Is the Real Sick Man of Asia》(中國是亞洲真正的病夫)。

文章稱,武漢肺炎疫情的肆虐促使他們思想地緣政治和經濟假設,認為中國經濟崩潰的後果同樣不可遏制。文章還配有一則標題為「共產主義冠狀病毒」的視頻。

對此,中國外交部發言人華春瑩2月6日在網上記者會上回應說:「這位叫作米德的作者,你應該為自己的言論、你的傲慢、偏見和無知感到羞愧。」

華春瑩還說:「我想提請米德先生注意以下幾組數字:2009年美國爆發的H1N1禽流感死亡率高達17.4%。另外,根據美國疾病控制與預防中心1月底公布的報告,2019年至2020年美國流感季已經導致1,900萬人感染,至少1萬人死亡。對比這次中國肺炎疫情的實際情況,請問米德先生,你又作何評論呢?」

同時,這篇文章引發在美華人的強烈不滿。他們於2月6日在白宮請願網(we the people)發起簽名活動,向白宮請願表示抗議,按照規定,如果請願在30天內集齊10萬簽名,白宮將在60天內給予回應。

據透露,文章作者米德回覆稱,自己併不併不知編輯會這樣取標題,如果是自己取標題就不會這樣。