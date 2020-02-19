【武漢肺炎】國家衛健委指南：不宜對室外環境開展大規模消毒

國家衛健委辦公廳周二（18日）印發消毒劑使用指南，提出新型冠狀病毒肺炎疫情防控期間，應合理使用消毒劑，不宜對室外環境開展大規模的消毒。﻿

這份指南指出，新型冠狀病毒屬於β屬冠狀病毒，基因特徵與沙士（SARS）冠狀病毒和中東呼吸綜合症（MERS）冠狀病毒有明顯區別。目前尚無新型冠狀病毒抗力的直接資料，基於以往對冠狀病毒的了解，所有經典消毒方法應都能殺滅冠狀病毒。2003年沙士疫情暴發時，世界衛生組織（WHO）在相關指引中僅提到紫外線對冠狀病毒殺滅效果差；針對本次新型冠狀病毒，僅提出氯己定（chlorhexidine）對其無效。

指南介紹，消毒劑是用於殺滅傳播媒介上的微生物使其達消毒或滅菌要求的製劑。按有效成分可分為醇類消毒劑、含氯消毒劑、含碘消毒劑、過氧化物類消毒劑、胍類消毒劑、酚類消毒劑、季銨鹽類消毒劑等；按用途可分為物體表面消毒劑、醫療器械消毒劑、空氣消毒劑、手消毒劑、皮膚消毒劑、黏膜消毒劑、疫源地消毒劑等；按殺滅微生物能力可分為高水平消毒劑、中水平消毒劑和低水平消毒劑。

指南強調，新型冠狀病毒肺炎疫情防控期間，應合理使用消毒劑，遵循「五加強七不宜」，真正做到切斷傳播途徑，控制傳染病流行。

衛健委指南指出，不宜對室外環境開展大規模消毒。（資料圖片）

其中，「五加強」指的是：隔離病區、病人住所進行隨時消毒和終末消毒；醫院、機場、車站等人員密集場所的環境物體表面增加消毒頻次；高頻接觸的門把手、電梯按鈕等加強清潔消毒；垃圾、糞便和污水進行收集和無害化處理；做好個人手衛生。

「七不宜」則指的是：不宜對室外環境開展大規模的消毒；不宜對外環境進行空氣消毒；不宜直接使用消毒劑（粉）對人員進行消毒；不宜對水塘、水庫、人工湖等環境中投加消毒劑（粉）進行消毒；不得在有人條件下對空氣（空間）使用化學消毒劑消毒；不宜用戊二醛對環境進行擦拭和噴霧消毒；不宜使用高濃度的含氯消毒劑（有效氯濃度大於每公升1000毫克）做預防性消毒。

（衛健委）