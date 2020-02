【武漢肺炎】《刺針》：中國資源調動速度無人能及

近日,國際著名醫學期刊《刺針》(The Lancet,內地譯作《柳葉刀》)就新型冠狀病毒肺炎疫情刊發社論。 社論說,疫情正在測試中國衛生系統;社論又表示,中國能夠在幾天內建造一所醫院,沒有其他國家能以這樣的速度調動資源和人力。

《刺針》文章表示,「在國際上,我們看到迅速生產和分享知識有利於應對疫情,也看到一些國家採取限制貿易和關閉邊界等適得其反的行動,這對其不利。」

對於中國的工作,《刺針》稱,「大量的COVID-19(新型冠狀病毒引發的疾病)病例正在測試中國的衛生系統。然而,中國能夠在幾天內為受影響的病人建造一所醫院。沒有其他國家能以這樣的速度調動資源和人力。」(China was able to build a hospital for affected patients in a matter of days. No other country could mobilise resources and manpower at such speed.)

2月5日,武漢雷神山醫院施工現場。(中新社)

社論亦表示,「新型冠狀病毒的全基因組序列在1月中旬即獲得並廣泛共享,這樣的速度在以往的傳染病爆發中是不可能的。」

據悉,上述社論題為《2019年冠狀病毒病挑戰》(Challenges of coronavirus disease 2019),發佈於2020年2月17日。

應對新型冠狀病毒,迫切需要開發出有效的診斷、治療方法和疫苗。科學家已提出一些潛在治療方法,例如Janus激酶抑制劑巴瑞替尼。但《刺針》社論指出,對於冠狀病毒而言,還沒有經批准的抗病毒治療方法。「儘管在過去20年中爆發了兩次新的冠狀病毒,但疫苗的研發仍處於起步階段」。

疫情爆發後,全國各地醫護趕到湖北進行支援。圖為2月18日,內蒙古呼倫貝爾市援鄂醫療隊在機場匯合。(中新社)

日前,世界衛生組織呼籲對新冠肺炎疫情出現以來蔓延的「信息疫情」(infodemic)進行管理。所謂「信息疫情」,是指網上有過多真假不一的各種信息,可能導致人們在需要幫助時,找不到正確的指引,反而可能被虛假信息所誤導。

對此,《刺針》在社論中提到,社交媒體和聳人聽聞的報道正在挑戰疫情應對工作。「在社交媒體上傳播的錯誤信息和陰謀論已引起公眾的恐慌和不信任,轉移了人們對疫情應對的注意力,阻礙醫護人員的活動。」

「應對新型冠狀病毒的爆發,世界準備得如何?這一問題肯定會在事後討論。」《刺針》稱,世衛組織讚揚了中國對遏制該病毒的最初反應,並認為與2003年SARS-CoV疫情相比,中國的反應有了很大改善。