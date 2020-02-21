【武漢肺炎】科技部：疫苗最快4月下旬申報臨床試驗

國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制今天（21日）舉行新聞發布會。中國科技部副部長徐南平在發布會上表示，新型冠狀病毒疫苗最快4月下旬申報臨床試驗。

徐南平說，目前，在疫苗研發方面，中國多路線部署並行推進研發，預計最快的疫苗將於4月下旬左右申報臨床試驗。他表示，就目前而言，中國各類技術路線的疫苗研製都基本與國外同步。

他又表示，現在已經完成了小鼠、猴感染新冠病毒的動物模型構建，為藥物篩選、疫苗研發以及病毒傳播機制的研究提供支撐。

國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制發布會現場。（網絡圖片）

國家衛健委副主任曾益新則在發布會上指出，目前，有部分的項目已經進入到動物試驗階段。他表示，「如果把疫苗的研發比喻成建造一棟樓，現在的進度可以說地基已經打好了，樓體也已經冒出地面，我們正在以最快的速度一層一層往上建，然後再進入裝修階段。我們的目標是如果疫情需要，可以按照國家有關的法律來啟動疫苗的應急使用，以及應急審評審批的程序」。

曾益新說，在確保安全有效可及的前提下，估計最快在今年4到5月份可以有部分的疫苗進入臨床試驗，或者是在特定的條件下，爭取進入應急使用。

早前，內地媒體《第一財經》報道曾指出，針對新型冠狀肺炎病毒（COVID19），中國疾控中心、上海同濟大學醫學院和上海生物技術公司斯微生物共同設計開發疫苗，斯微生物提供生產疫苗樣本。2月9日，新疫苗的樣本已經在100多隻健康的小鼠身上注射。當時中國疾控中心曾表示：「這還是非常早期的階段，要用到人還有很多『步』要走。」

而世界衞生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）此前則曾在日內瓦總部的「新型冠狀病毒研究與創新論壇」上宣布，首批疫苗有望在18個月內成功取得。