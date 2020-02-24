【武漢肺炎】中央宣布抗疫一線醫護加薪兩倍　安排強制休息

新冠肺炎（NCP）疫情仍在持續。2月22日，中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組印發《關於全面落實進一步保護關心愛護醫務人員若干措施的通知》。其中，就關心一線醫護人員提出了十方面措施。

《通知》指出，新冠肺炎疫情發生以來，廣大醫務人員衝上疫情防控第一線，為保護人民生命健康作出重大貢獻。各地各有關部門務必高度重視對他們的保護、關心、愛護，加強各方面支持保障，解除他們的後顧之憂。

《通知》就進一步保護關心愛護醫務人員提出十方面措施：一要提高疫情防治人員薪酬待遇。各地要在落實現有政策基礎上，將湖北省（含援湖北醫療隊）一線醫務人員臨時性工作補助標準提高1倍、薪酬水平提高2倍，擴大衛生防疫津貼發放範圍，確保覆蓋全體一線醫務人員；二要做好工傷認定和待遇保障；三要實施職稱評聘傾斜措施；四要落實一線醫務人員生活保障；五要加強醫務人員個人防護，全力救治受感染的醫務人員；六要確保輪換休整到位，對長時間高負荷工作人員安排強制休息；七要及時做好心理調適疏導，開展一線醫務人員心理健康評估，強化心理援助措施；八要切實落實有困難家庭的照顧幫扶；九要創造更加安全的執業環境；十要開展烈士褒揚和先進表彰。

《通知》強調，地方各級黨委和政府要按照中共中央、國務院決策部署，堅決落實好以上政策措施，以高度負責的態度、務實到位的舉措，切實保護關心愛護醫務人員，為打贏疫情防控阻擊戰提供有力保障。