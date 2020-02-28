【新冠肺炎】專家：最早發病時間或較武漢官方「去年12月8日」早

2月26日，武漢市官方帳號「武漢發佈」的頭條帳號表示，武漢市登記報告最早的新冠肺炎患者為陳某，發病時間為2019年12月8日，患者否認去過華南海鮮市場；而鍾南山此前也指「疫情不一定源於中國」。這些消息讓許多人產生懷疑，華南海鮮市場並非最初傳染源，還有人質疑，實際上病毒是否早於12月8日就已經開始傳播。 據內地媒體《健康時報》報道，12月8日可能確實不是最早發病時間。武漢大學教授宇傳華接受採訪表示，目前已知有些疑似病例發病時間比12月8日更早。宇傳華指，甚至還有9月29日發病的患者的數據，不過，該數據可能有誤。

湖北省衛生統計與信息學會副會長、武漢大學流行病與衛生統計學教授宇傳華，目前正在對武漢新冠肺炎確診病例數據庫中的數據進行分析。他表示：「截止2月25日，我們整個數據庫有4.7萬左右病例。數據庫裡有一些去年12月8日之前的發病的患者數據，但我們不能確定這些數據的真實性，還需要進一步核實。」

湖北省衛生統計與信息學會副會長、武漢大學流行病與衛生統計學教授宇傳華。（《中國衛生統計》網站）

宇傳華教授介紹，「比如有一個9月29日發病的患者數據，數據顯示患者沒有進行核酸檢測，臨床診斷（CT診斷）為疑似病例，患者已死亡，這個數據沒有確診，也沒有死亡時間，也有可能是錯誤數據。」

隨著數據庫的研究，宇傳華教授發現了越來越多12月8日之前的病例數據。例如，如11月有兩個患者病例，發病時間分別是2019年11月14日和11月21日，不過，這兩個數據最後被指是錄入錯誤。

部分早期發病患者無華南海鮮市場接觸史，新冠肺炎傳染源還與野生動物、華南海鮮市場有關嗎？

已經被關閉的華南海鮮市場。（網絡圖片）

「有關的，重點調查野生動物、華南海鮮市場是沒有錯。」浙江大學附屬第一醫院感染病科主任醫師肖永紅表示，大量研究表明，冠狀病毒感染人，大部分是由野生動物傳染而來的。

從數據看，早期的非華南海鮮市場的患者，呈現零星分佈狀態，數據較少。而華南海鮮市場的患者人數較多，集中爆發。對此肖永紅認為，這與病毒適宜傳播環境以及病毒密度有關。

「重點調查野生動物、華南海鮮市場對於追溯新冠肺炎至關重要。」肖永紅進一步解釋，我們一直在說，人體感染病毒與人體免疫力有關，其實還與病毒數量有關。華南海鮮市場人群聚集，空間狹小且較為封閉，這可能會造成單位面積、病毒數量較多的情況，就容易人體感染。相反，一些零星的早期病毒攜帶者病毒排出量少，就沒有這樣的傳播條件。

2月21日，合肥千麥醫學檢驗實驗室，檢測員正進行檢驗。（中新社）

除此之外，肖永紅提出，要依靠流行病學調查數據來進行分析，追根溯源。

而這一工作，正是宇傳華教授團隊正在進行的事情。「數據量太大，核實數據、辨別真假、整理分析，這些工作有一定難度，團隊正在抓緊研究之中。」宇傳華表示，這些數據很多不全或者有誤，有的沒有接觸史，需要進一步聯繫患者或家屬核實。

最早發病時間到底是什麼時候？宇傳華表示，「我們需要一個個核實，調查相關接觸史，才能分析出來。」