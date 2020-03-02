【新冠肺炎】連續工作39日　河南36歲醫生袁洋洋突發心臟驟停去世

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，據內媒報道，河南一名36歲醫生在抗疫期間突發心臟驟停去世，此前連續工作39天。

河南醫生袁洋洋突發心臟驟停，經搶救無效去世，年僅36歲。（《紅星新聞》）

央視報道指，2月28日（上周五），河南寶豐縣中醫院新冠肺炎醫療救治專家組副組長袁洋洋突發心臟驟停，經搶救無效去世，年僅36歲。醫院工作人員表示，袁洋洋此前已連續工作39天，袁洋洋的家中還有2個年幼的孩子，目前相關事宜正在處理中。

《紅星新聞》報道指，袁洋洋在疫情防控期間，全天候堅守工作崗位39天，夜以繼日，經常吃住在醫院，制定了《關於疫情期間業務分工調整的規定（暫行）》、 《關於暫停部分擇期診療項目的通知》、《關於設置臨時發熱病房、普通病區應急隔離病室的通知》等工作方案和流程，組織醫務人員學習防控知識12次；深入一線督導檢查防控流程21次；組織院內專家組會診、討論、處置可疑疑似病例41例，參與縣域內會診2例，協調非發燒危重患者轉診36例。

報道又指，在2月27日晚，袁洋洋在加班制定完《關於應對2020年春節假期後就診高峰的工作方案》等相關文件後返回家中，於2月28日凌晨4時許，突發心臟驟停，經搶救無效去世。

（綜合報道）