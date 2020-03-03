【新冠肺炎】杭州企業開會致11人感染　中疾控籲盡量採取網絡會議

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續。早前報道，杭州一家企業30人開會，由於當中有感染者存在，導致11名參加會議的職工染病。 針對有關情況，中國疾控中心研究員張流波表示，應盡量減少會議頻次，並採取網絡會議的方式。

中國疾控中心研究員張流波。（01直播截圖）

1月30日，杭州市副市長陳衛強表示，從流行病學調查來看，杭州累計病例在爬坡，但已經進入相對平台期。其中有一天特別高，當中有一個特殊原因，一家企業開會，30個人當中有11個人感染新冠肺炎。

內地目前正展開企業復工復產。在昨日（2日）的國務院聯防聯控機制記者會上，有記者問及如何避免「30人開會11人感染」的情況。張流波建議，第一，保證會議室的通風換氣。如果天氣慢慢轉暖以後，開窗通風是最好的，如果用中央空調，能夠全新風就全新風，實在不能全新風，也要最大的新風，也要保證空氣盡量新鮮。

第二，會議開始前以及會議結束後，應該對會議室桌面、把手、地面做清潔和消毒處理。第三，應盡量減少會議頻次，縮短會議時間，要注意會議參會者的距離，不要太密集，參會人員應該戴口罩。第四，如果能夠變成網絡會議、視頻會議、微信會議，用這種方式代替是最好的。