【肺炎疫情】專家：沙士和新冠病毒相比「小巫見大巫」

3月5日，據《人民日報》旗下的《健康時報》報道，華山醫院呼吸科主任李聖青日前表示，與新冠肺炎相比，SARS（沙士）「小巫見大巫」，尤其是危重症患者，救治難度比SARS還大。

李聖青曾經歷過沙士，她認為新冠病毒簡直「完美」，飛沫傳播、接觸傳播、氣溶膠傳播、糞口傳播、血液傳播，現在還有無症狀感染，一天之內可以從重症到危重症，攻擊患者的心、肝、腎臟。

她還舉例說明稱，「有的患者前一秒還在吃包子，後一秒病情就突然急轉直下，還沒等我們反應過來，心電圖就成直線了。」

早在2月19日晚，北京朝陽醫院副院長童朝暉、北京地壇醫院感染二科主任醫師蔣榮猛、中南大學湘雅醫院感控科主任吳安華等三位中共中央指導組醫療救治組專家，就新冠肺炎重症救治召開新聞發佈會，他們一致認為：新冠病毒傳染性極強，救治難度比SARS大，但病亡率低於SARS。

而且新冠肺炎與SARS患者群體主要是中青年不同，新冠肺炎重症患者以50歲以上的老年人為主，這部分人群多有心腦血管等基礎疾病。在發病進程上，新冠肺炎患者病情進展更快，缺氧發展很明顯，如果控制不好很快會發展到呼吸衰竭。

報道指出，和SARS患者受累器官集中在肺部不同，新冠病毒除了攻擊肺部，還會攻擊心臟、腎臟、腸道等多個器官，造成多器官衰竭。